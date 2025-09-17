London polgármestere nekirontott Donald Trumpnak a történelmi látogatáskor

Sadiq Khan, London munkáspárti polgármestere ismét élesen bírálta Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét, épp annak második brit állami látogatásának első napján. Khan szerint Trump politikája megosztó, szélsőjobboldali, és a Fehér Házban alkalmazott módszerei az autokraták kézikönyvéből származnak.

A polgármester a The Guardian brit lapban közölt véleménycikkében fogalmazta meg kritikáit. Úgy véli, Trump és közvetlen környezete az elmúlt években „a világon talán a legtöbbet tették azért, hogy felerősítsék a megosztó, szélsőjobboldali politikai irányzatokat”.

Khan emlékeztetett: már Trump első állami látogatásakor is figyelmeztetett arra, hogy az amerikai elnök „tudatosan alkalmazta az idegengyűlöletet, a rasszizmust és az emberek másként kezelését politikai eszközként” – számol be róla a The Telegraph. Felidézte többek között a muszlim többségű országokat érintő beutazási tilalmat, valamint azt, hogy Trump dicsérő szavakkal illette a fehér nacionalistákat a 2017-es charlottesville-i események után.

„Hat év telt el, de a Fehér Ház stratégiája mit sem változott”

– írja Khan. „Kisebbségek bűnbakká tétele, amerikai állampolgárok törvénytelen kitoloncolása, katonák bevetése sokszínű városok utcáin – ezek nemcsak hogy összeegyeztethetetlenek a nyugati értékekkel, hanem egyenesen autokratikus módszerek.”

Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump a londoni Stansted repülőtéren (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)

Trump hétfő este feleségével, Melaniával együtt érkezett meg a londoni Stansted repülőtérre. A pár a mai napon hivatalos találkozóra készül III. Károly királlyal a windsori kastélyban.

Az amerikai elnök és a londoni polgármester kapcsolata hosszú ideje feszült.

Trump legutóbbi skóciai látogatásán Khant „kellemetlen alaknak” nevezte, és úgy nyilatkozott: „borzalmas munkát végez London élén”.

Kiemelt kép: Sadiq Khan londoni polgármester (Fotó: Justin Tallis/Pool/AFP)