Kínzással és gyilkossággal vádolnak 19 illegális bevándorlót Spanyolországban

Előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság Spanyolországban 19 illegális bevándorlót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy utastársaik közül 50 embert bántalmaztak, kínoztak és megöltek egy csónakban, amikor az Atlanti-óceánon keltek át Afrika felől a Kanári-szigetekre – közölte a spanyol rendőrség szerdán.

A hatóság tájékoztatása szerint a parti őrség augusztus 24-én mentette ki a parttól mintegy 400 kilométerre sodródó 20 méteres csónakot és a benne utazó 248 embert, akiket Gran Canaria szigetére szállítottak.

Az utasok közül többen is elmondták a hatóságoknak, hogy Szenegálból indultak el 11 nappal korábban, de akkor még jóval többen voltak, a becslések szerint mintegy 300-an.

A tanúvallomások szerint az utasok egy csoportja a csónak parancsnokságaként lépett fel, és erőszakot alkalmazott a többiekkel szemben.

Boszorkánysággal vádoltak meg néhányakat, amikor gond volt a motorral, rosszra fordult az időjárás, vagy elfogyott az élelem, de az is okot adott a bántalmazásra, ha valaki tiltakozott a körülmények és a bánásmód ellen.

Voltak, akiket élve vízbe dobtak és sorsukra hagytak, míg másokat megkínoztak vagy meg is gyilkoltak a csónakban – derült ki a beszámolókból, amelyek alapján a rendőrség nyomozást indított.

A gyanúsítottakkal szemben illegális bevándorlás elősegítésének és emberölés bűncselekménye miatt indult eljárás.

Kiemelt kép: MTI/EPA/EFE/Alberto Valdés