Kínzással és gyilkossággal vádolnak 19 illegális bevándorlót Spanyolországban

A hatóság tájékoztatása szerint a parti őrség augusztus 24-én mentette ki a parttól mintegy 400 kilométerre sodródó 20 méteres csónakot és a benne utazó 248 embert, akiket Gran Canaria szigetére szállítottak.
Az utasok közül többen is elmondták a hatóságoknak, hogy Szenegálból indultak el 11 nappal korábban, de akkor még jóval többen voltak, a becslések szerint mintegy 300-an.
A tanúvallomások szerint az utasok egy csoportja a csónak parancsnokságaként lépett fel, és erőszakot alkalmazott a többiekkel szemben.
Boszorkánysággal vádoltak meg néhányakat, amikor gond volt a motorral, rosszra fordult az időjárás, vagy elfogyott az élelem, de az is okot adott a bántalmazásra, ha valaki tiltakozott a körülmények és a bánásmód ellen.
Voltak, akiket élve vízbe dobtak és sorsukra hagytak, míg másokat megkínoztak vagy meg is gyilkoltak a csónakban – derült ki a beszámolókból, amelyek alapján a rendőrség nyomozást indított.
A gyanúsítottakkal szemben illegális bevándorlás elősegítésének és emberölés bűncselekménye miatt indult eljárás.
Kiemelt kép: MTI/EPA/EFE/Alberto Valdés