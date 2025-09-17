Kiengedték a börtönből a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottját

Szabadon engedték Németországban a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottját, Christian Brücknert, aki eddig egy másik bűncselekmény miatt kiszabott büntetését töltötte.

A 48 éves német férfit ügyvédje szállította el a börtönből az autójával. A BBC azt írta, bár Brückner nem volt látható a járműben, a rendőrség megerősítette, hogy elhagyta a fegyintézetet. Szabadulását követően nyomkövetőt kell viselnie.

Brücknert korábban egy idős nő 2005-ös megerőszakolása miatt ítélték el Portugáliában, Praia da Luzban – ugyanabban az üdülővárosban, ahonnan két évvel később, 2007-ben nyomtalanul eltűnt a hároméves Madeleine McCann. A kislány szülei, Kate és Gerry McCann akkor egy közeli étteremben vacsoráztak, miközben gyermekeik a nyaraló apartmanban aludtak.

Madeleine McCann eltűnése a világ egyik legismertebb, máig megoldatlan eltűnési ügyévé vált.

Bár a német ügyészek mobiltelefonos adatok és más nyomok alapján azt állítják, Brückner a környéken tartózkodhatott az eltűnés idején, a bizonyítékok eddig nem bizonyultak elég erősnek ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene.

A férfi évtizedeken át az Algarve térségében élt, vándorló életmódot folytatott, és több erőszakos bűncselekményért, köztük gyermekek szexuális zaklatásáért is elítélték 1994-ben és 2016-ban. 2023-ban a portugál hatóságok és a német rendőrség átfogó kutatást tartott a Barragem do Arade víztározó környékén, mintegy 50 kilométerre Praia da Luztól, de áttörést ez sem hozott. Tavaly ősszel egy német bíróság felmentette Brücknert más, Portugáliához köthető szexuális bűncselekmények vádja alól.

Érdekesség, hogy míg a német hatóságok Madeleine McCann meggyilkolásával gyanúsítják Christian Brücknert, a brit rendőrség továbbra is eltűnt személyként kezeli a lányt. A Scotland Yard 2011 óta futó nyomozása, az „Operation Grange” eddig több mint 13,2 millió font támogatást kapott, és idén tavasszal újabb 108 ezer fontot biztosított a brit kormány a folytatásához.

Kiemelt kép: a 2007-ben eltűnt brit kislány, Madeleine McCann elrablásával és meggyilkolásával vádolt Christian Brückner (Fotó: MTI/EPA pool/Filip Singer)