Ideiglenesen elhalasztották az újabb oroszellenes szankciókat

Az Európai Unió határozatlan időre elhalasztotta a 19. Oroszország elleni szankciós csomag bevezetését – írja a Politico. A brüsszeli portál mellett máshol is Magyarország és Szlovákia ellenállásáról írnak, miközben Donald Trump nyomást gyakorol Brüsszelre az orosz energiaimport gyorsabb leállítása érdekében.

A Politico brüsszeli kiadása arról ír, az Oroszország elleni szankciók legújabb csomagja – amelyet szerdán kellett volna bemutatni – elmarad, miután az Európai Unió és az Egyesült Államok fokozódó nyomása alatt Szlovákiának és Magyarországnak csökkentenie kell orosz olajfüggőségét. Donald Trump amerikai elnök beavatkozása tovább bonyolítja a helyzetet. Trump arra utasította a NATO szövetségeseit, hogy álljanak el az orosz olaj importálásától, miközben az EU már előterjesztette javaslatát az orosz energia teljes kivonására 2027-ig, ugyanakkor továbbra is ellenzi az azonnali leállítást.

„Trump ultimátuma óriási politikai változást kíván Törökországtól, amely az olajának 57 százalékát Oroszországból importálja”

– mondta egy uniós diplomata a Politicónak. A lap szerint Trump célja, hogy Európa több amerikai olajat és gázt vásároljon, miközben az LNG piacok bővülésével egyre nagyobb lehetőségek nyílnak a globális olajipar számára.

A Moscow Times szerint szankciók késleltetése egybeesik Donald Trump hétvégi kijelentésével is, miszerint „készen állok arra, hogy komoly szankciókat vezessek be Oroszországgal szemben”, ha NATO-szövetségesei is hasonlóan cselekszenek.

A Reuters azt írja, a csomag eredetileg szerdán került volna az EU-tagállamok elé, és célzott volna többek között az orosz bankokra, a szankciók kijátszását segítő „árnyékflottára”, valamint harmadik országokra, amelyek közreműködnek a szankciók megkerülésében. Idézik Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnököt is, aki közösségi oldalán azt írta:

„A 19. szankciós csomagot haladéktalanul el kell fogadni, és minden erőteljes intézkedést fenn kell tartani”.

A Moscow Times ír még arról, hogy az új szankciók körül komoly viták alakultak ki, különösen az orosz állampolgároknak kiadott vízumok ügyében. Miközben Lengyelország és Hollandia már 2022-ben leállította a turistavízumok kiadását, „Spanyolország és Szlovákia nemrég újra megnyitotta vízumkérelmi központjait Moszkvában”. Idézik még Julija Navalnaját, Alekszej Navalnyij özvegyét is, aki arra figyelmeztetett, hogy az általános turistavízum-tilalom „az átlagos orosz állampolgárokat büntetné, és a Kreml propagandáját erősítené”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)