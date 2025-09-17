Betiltották az Nvidia chipek vásárlását Kínában

A kínai kiberügyi hivatal a héten utasította a legnagyobb kínai technológiai vállalatokat – köztük a ByteDance-et és az Alibabát –, hogy állítsák le az Nvidia kizárólag a kínai igényeknek megfelelően fejlesztett RTX Pro 6000D chipjeinek tesztelését és megrendelését. Az ügyben azonban nemcsak az említett kínai nagy technológiai vállalat érintett, a Financial Times szerint több cég is jelezte, hogy
tízezres nagyságrendben tervezték, hogy rendelnek az RTX Pro 6000D-ből, és már el is kezdték a tesztelési és jóváhagyási folyamatokat az Nvidia szerverbeszállítóival.
A tiltás nemcsak az RTX-sorozatot érinti, hasonlóképpen került most tiltólistára az Nvidia másik, szintén Kínának szánt H20 jelű chipje is, amelyet a gazdasági hírportál szerint széles körben használnak mesterséges intelligenciát (MI) érintő fejlesztésekhez a kínai vállalkozások. A kiberügyi hivatal ezenfelül megkeresett még más nagyobb techvállalatot – mint például a Huaweit és a Baidut – azért, hogy tegyen jelentést saját termékeik és az Nvidia chipek közötti különbségekről.
Mindezek alapján a szabályozó hivatal arra jutott, hogy a kínai MI-chipek teljesítménye eléri vagy meghaladja azokat az Nvidia termékeket, amelyek jelenleg forgalmazhatók Kínában. A kínai chipgyártók jövőre akár háromszorosára is növelhetik az ország MI-chiptermelését, így egyre inkább képesek lesznek saját termékeikkel kielégíteni a belföldi keresletet, anélkül hogy Nvidia chipeket vásárolnának. Mindebből az következik, hogy a pekingi vezetés arra jutott:
az amerikai székhelyű vállalattal a hosszú távú együttműködés fenntartása már nem szolgál versenyképességi célokat, ellenben biztonságpolitikai kockázatokat hordozhat magában.
„Most már a legfelsőbb szinten is megvan a konszenzus: a hazai gyártás elegendő lesz ahhoz, hogy kielégítse a belföldi keresletet, Nvidia chipek vásárlása nélkül is” – mondta egy iparági bennfentes a Financial Timesnak. Ezért a gazdasági hírportál szerint a tiltás hátterében a kínai kormány félvezetőipart erősítő és annak függetlenségét biztosítani hivatott politikája áll, ennek keretében akarják csökkenteni az Nvidiától való függőséget, így biztosítva a versenyképességet az Egyesült Államokkal szemben a mesterséges intelligenciát érintő fejlesztések terén. Az Nvidia azután kezdett el Kínának szánt chipeket gyártani, hogy Joe Biden megtiltotta az Egyesült Államok legfejlettebb chipjeinek exportját Kínába.
Az ügyben megszólalt Huang Zsen-hszün Nvidia-vezér, aki Londonban újságíróknak arról beszélt, még szerdán akar erről egyeztetni Donald Trump elnökkel, aki hivatalos látogatásra érkezett a szigetországba. „Csak akkor tudunk egy piacot kiszolgálni, ha az adott ország akarja ezt” – mondta. „Csalódott vagyok a mostani helyzet miatt.”
„De Kína és az Egyesült Államok nagyobb horderejű kérdéseket próbál megoldani, amit megértek.”
„Türelmesek vagyunk” – fűzte hozzá.
