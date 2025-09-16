A szerb elnök szerint több ország különleges szolgálatai finanszírozzák a Szerbiában zajló egyre erőszakosabb tiltakozó megmozdulásokat. Aleksandar Vucsics a TASSZ orosz hírügynökség tudósítása szerint az Informer tévécsatornának úgy nyilatkozott, hogy erre ezek az országok már mintegy négymilliárd dollárnak megfelelő összeget költöttek.

A TASSZ szemlézte a szerb elnök interjúját, amelyet az Informer belgrádi hírtelevízió számára adott. Az interjúban Aleksandar Vucsics kijelentette:

„Négymilliárd dollárt költöttek az állam elpusztítására. A színes forradalmak fő szervezői több országból érkező külföldiek, különböző különleges szolgálatok alkalmazottai.”

A szerb államfő kifejtette, hogy korábban azért hallgatott erről, mert ezzel megsértette volna Szerbia semlegességét a tiltakozások lehetséges felbujtóival szemben. Megjegyezte azonban, hogy ezek az országok tudják, hogy a szerb kormány tisztában van azzal, mit tesznek.

Korábban Vucsics arról számolt be, hogy szeptember 5-én 9380 ember vett részt országszerte a tüntetéseken, és több mint hétezren gyűltek össze Újvidéken.

A szerb elnök szerint a legsúlyosabb incidensek itt történtek: egy csoportnyi maszkos ember megpróbálta elfoglalni a helyi egyetem filozófiai karát, de a rendőrség megakadályozta ezt a kísérletet.

Ana Brnabic, a szerb parlament elnöke az eseményeket kommentálva elmondta, hogy az európai tisztviselők nemcsak támogatják az engedély nélküli tüntetéseket, hanem személyesen is részt vesznek bennük. Kiemelte, hogy Újvidéken jelen van Rasmus Nordqvist, dán európai parlamenti képviselő és a görög Vula Tsetsi, az Európai Zöld Párt társelnöke, akik képmutatónak nevezték a szerbek jogállamiságról szóló kijelentéseit, miközben támogatják a Szerbiában anarchiát okozó akciókat.