Végleg szakíthat Fico pártja az európai szocialistákkal

Szerző: hirado.hu
2025.09.16. 19:01

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Októberben távozhat Robert Fico szlovák miniszterelnök pártja, a Smer–SD az Európai Szocialista Pártból (PES) – írja a Mandiner. 2023-ban a PES felfüggesztette a Smer tagságát, amiért koalícióra kellett lépniük a szélsőséges, magyarellenes Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) az előre hozott választások után.

A döntést Stefan Löfven, a PES elnöke, volt svéd kormányfő terjeszti a delegáltak elé az október 16–17-én Amszterdamban tartandó kongresszuson – írták. A kizárással Ficóék végleg kiszakadhatnak az európai baloldali fősodorból, amellyel már így is komoly konfliktusaik vannak Szlovákia békepárti és energiabiztonságot érintő politikája miatt.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogova)

baloldalorosz-ukrán háborúRobert Fico

