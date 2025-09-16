Végleg szakíthat Fico pártja az európai szocialistákkal

A döntést Stefan Löfven, a PES elnöke, volt svéd kormányfő terjeszti a delegáltak elé az október 16–17-én Amszterdamban tartandó kongresszuson – írták. A kizárással Ficóék végleg kiszakadhatnak az európai baloldali fősodorból, amellyel már így is komoly konfliktusaik vannak Szlovákia békepárti és energiabiztonságot érintő politikája miatt.
Robert Fico: Ukrajna és Szlovákia homlokegyenest ellentétes nézeteket képvisel az energiával kapcsolatban
Nem ért egyet Zelenszkij és Fico az orosz csővezeték-támadásokkal kapcsolatban. Szlovák kollégáját az ukrán elnök a pénteki ungvári találkozójukon arról tájékoztatta, hogy Ukrajna továbbra is célpontnak tekinti a Barátság kőolajvezetéket.
Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogova)