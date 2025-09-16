Újabb venezuelai drogkartell hajót semmisített meg az amerikai hadsereg

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai hadsereg támadást hajtott végre egy venezuelai drogkartell hajója ellen, amely az Egyesült Államok felé tartott.

Ez volt a második ilyen támadás a térségben drogcsempész hajók ellen az elmúlt hetekben.

Az elnök, aki a legutóbbi drogszállító hajó megsemmisítését már figyelmeztetésnek szánta, közölte: három ember meghalt a támadásban, hozzátéve, hogy az eset a nemzetközi vizeken történt.

„Ma reggel az én parancsomra az amerikai hadsereg második kinetikus támadását hajtotta végre a az amerikai hadsereg déli parancsnoksága felelősségi területén egyértelműen azonosított, rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellek és narkoterroristák ellen” – írta Trump a Truth Socialon. Az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának felelősségi területe 31 országot foglal magában Dél- és Közép-Amerikában, valamint a Karib-térségben.

„Ezek a rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellek fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára és létfontosságú érdekeire”

– hangoztatta.

Az elnök bejegyzéséhez egy mintegy 30 másodperces videó is tartozott, amelynek tetején „a nem titkosított” felirat volt látható, és amelyen egy vízen lévő hajó robbanása és kigyulladása látszott.

Trump később azt mondta, hogy bizonyítékuk van, csak meg kell nézni a rakományt, az óceánra szóródott nagy zsákokat kokainnal és fentanillal.

Az elnök újságíróknak nyilatkozva jelezte, hogy a gyanúsított kábítószer-csempészek ellen szárazföldi műveleteket is végrehajthatnak.

„Ha szárazföldön érkeznek, ugyanúgy megállítjuk őket, ahogy a hajókat is megállítottuk”

– mondta Trump.

Donald Trump amerikai elnök azt is mondta, hogy Afganisztán, Bolívia, Burma, Kolumbia és Venezuela felkerülnek azon országok listájára, amelyek az Egyesült Államok véleménye szerint az elmúlt 12 hónapban „nyilvánvalóan nem teljesítették” a kábítószer-ellenes megállapodásokban vállalt kötelezettségeiket. Ez a döntés hatással lehet a felsorolt országok finanszírozására – tette hozzá.

