Tüntetés miatt felfüggesztették a Machu Picchuba tartó vonatközlekedést

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.16. 13:57

| Szerző: hirado.hu
Hétfőn a helyi lakosok tüntetése miatt felfüggesztették Peru legnevezetesebb turistalátványossága, a Machu Picchu-i inka romvárosba tartó vonatközlekedést – tudatta a járatot üzemeltető vállalat.

A hatóságok nem közölték a romvárosban rekedt turisták számát, sem az evakuálási tervet. Az 1983 óta az UNESCO világörökségi listáján szereplő Machu Picchuba átlagosan napi 4500 turista látogat, nagy részük külföldi a külkereskedelmi és turisztikai minisztérium adatai szerint.

A lakosok azt követelik, hogy új vállalat üzemeltesse a vasútállomástól a romvárosig az utasokat szállító autóbuszokat, miután lejárt az előző cég harmincéves engedélye.

„Tekintettel a helyzetre, bejelentettük a vasúti forgalom ideiglenes felfüggesztését” – áll a PerúRail vállalat közleményében.

A romvároshoz az onnan 110 kilométerre fekvő Cuscóból, az inka birodalom egykori fővárosából vonattal lehet eljutni.

Egy rendőrségi vezető szerint a lakosok több helyen szikladarabokkal és fatörzsekkel torlaszolták el a síneket.

A tüntetést a Machu Picchu Érdekvédelmi Front szervezte, amely vasárnap közleményben jelentette be, hogy

korlátlan idejű sztrájkba kezdenek, amíg az új közúti vállalat nem kezdi meg működését.

„A tüntetések jelentős hatással vannak a turistákra, kárt okoznak Peru hírnevének” – mondta Carlos Milla, a cuscói turisztikai kamara volt elnöke.

2022 decemberében, a Pedro Castillo elnök elmozdítását követő zavargásokban a vonatközlekedés szüneteltetése miatt mintegy ötezer turista rekedt Cuscóban, mintegy kétszáz turista – főként észak-amerikaiak és európaiak – pedig gyalog indult el az inka romvárosból a vasúti pálya mentén, hogy a 30 kilométerre lévő Ollantaytambóba jussanak, ahol autóbuszra szállhatnak.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock

