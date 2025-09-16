Tüntetés miatt felfüggesztették a Machu Picchuba tartó vonatközlekedést

A hatóságok nem közölték a romvárosban rekedt turisták számát, sem az evakuálási tervet. Az 1983 óta az UNESCO világörökségi listáján szereplő Machu Picchuba átlagosan napi 4500 turista látogat, nagy részük külföldi a külkereskedelmi és turisztikai minisztérium adatai szerint.
A lakosok azt követelik, hogy új vállalat üzemeltesse a vasútállomástól a romvárosig az utasokat szállító autóbuszokat, miután lejárt az előző cég harmincéves engedélye.
„Tekintettel a helyzetre, bejelentettük a vasúti forgalom ideiglenes felfüggesztését” – áll a PerúRail vállalat közleményében.
A romvároshoz az onnan 110 kilométerre fekvő Cuscóból, az inka birodalom egykori fővárosából vonattal lehet eljutni.
Egy rendőrségi vezető szerint a lakosok több helyen szikladarabokkal és fatörzsekkel torlaszolták el a síneket.
A tüntetést a Machu Picchu Érdekvédelmi Front szervezte, amely vasárnap közleményben jelentette be, hogy
korlátlan idejű sztrájkba kezdenek, amíg az új közúti vállalat nem kezdi meg működését.
„A tüntetések jelentős hatással vannak a turistákra, kárt okoznak Peru hírnevének” – mondta Carlos Milla, a cuscói turisztikai kamara volt elnöke.
2022 decemberében, a Pedro Castillo elnök elmozdítását követő zavargásokban a vonatközlekedés szüneteltetése miatt mintegy ötezer turista rekedt Cuscóban, mintegy kétszáz turista – főként észak-amerikaiak és európaiak – pedig gyalog indult el az inka romvárosból a vasúti pálya mentén, hogy a 30 kilométerre lévő Ollantaytambóba jussanak, ahol autóbuszra szállhatnak.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: Shutterstock