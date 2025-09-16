Sokkoló tragédia: felfalták gazdájukat a disznók, a farmernek csak a műfogsora maradt fenn

Újabb megrázó részletek derültek ki a 69 éves Terry Vance Garner amerikai gazda tragikus haláláról.

Hátborzongató tragédia rázta meg Oregon part menti térségét az Egyesült Államokban, ahol saját állatai faltak fel egy 69 éves farmert. Terry Vance Garner elment megetetni a disznókat, ám sosem tért vissza. A férfi maradványait egyik családtagja találta meg a disznóólban,

testének nagy részét felfalták az állatok, csak a műfogsora maradt fenn épségben

– idézte fel a 2012 októberében történt megrázó eseménysort a Mirror.

A nyomozók szerint elképzelhető, hogy

a disznók fellökték a gazdát, majd megölték,

ám az is lehetséges, hogy egy hirtelen fellépő egészségügyi probléma, például szívroham vezetett Terry Vance Garner halálához.

„Megítélésünk szerint szerint szörnyű baleset történhetett, de annyira furcsa, hogy minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk” – nyilatkozta Paul Frasier, Coos megye kerületi ügyésze.

A patológus nem tudta megállapítani a halál pontos okát, így a maradványokat az Oregoni Egyetem igazságügyi antropológusának küldték további vizsgálatra.

A gazda bátyja, Michael Garner jószívű fickóként emlékezett meg testvéréről, és azt is elmondta, hogy öccse poszttraumás stressz szindrómával küzdő vietnami veterán volt, akire igen pozitívan hatott a gazdaságban végzett munka.

