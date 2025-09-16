Megkéseltek egy kerekesszékes keresztény hitszónokot: sokáig hallgatott a sajtó a lyoni vértanúról

Egy héttel azután, hogy a TokTokon élő adásban „közvetítve”, borzalmas kegyetlenséggel megkéselték Ashur Sarnaya iraki, káld keresztény prédikátort, lassan a francia sajtó nagyobb lapjai is foglalkoznak a Lyonban szeptember 10-én elkövetett gyilkossággal.

A Franciaországban legálisan, menekültként tartózkodó Sarnaya, aki évek óta a nővérével élt Lyonban, a káld közösség tagjaként igen aktív volt a közösségi médiában, ahol Isten igéjét terjesztette – írta a La Croix című francia keresztény lap. (A káld katolikus egyház – más néven: babiloni káld egyház – egy olyan autonóm keleti katolikus egyház, amely elfogadja vezetőjéül a római pápát. Hívei elsősorban az „asszírok”, avagy a szírek közül kerülnek ki – a szerk.)

Gyilkosság élőben

A 45 éves iraki férfit, akit machetével szúrtak meg kerekesszékében , a szomszédai nagyon kedves, diszkrét embernek írták le, aki senkit sem bántott. Sarnaya 2014-ben lengyel vízummal lépett be francia területre, és 2016-ban vallási hovatartozása miatt menekültstátuszt kapott. Tartózkodási engedélye 2026-ig volt érvényes.

Rokkantsága miatt nem tudta elhagyni a kerekesszéket – írja a Le Figaro. A támadás a férfi otthona előtt, az épület tövében történt: szeptember 10-én, szerdán este egy pengés fegyverrel nyakon szúrták. Az iraki férfi, aki gyakran hirdette keresztény hitét a közösségi médiában,

éppen élőben filmezte magát a TikTok közösségi oldalon, amikor a támadás történt.

Az interneten látható volt, ahogy a szerencsétlen ember szájából vér folyik – a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta.

A történtekről – szűk elérést biztosító orgánumok mellett – először csak a La Croix című keresztény lap írt; az Euronews.fr a gyilkosság után három nappal, a Le Figaro című konzervatív lap a hét végén kezdett el foglalkozni a gyilkossággal, melynek visszhangja a teljes francia és az európai sajtóban marginálisnak mondható.

Iszlamista zaklatás

Ashur Sarnaya élő TikTok-közvetítései során vallásos dalokat énekelt és keresztény hitét osztotta meg – az egyik ilyen élő közvetítés közben gyilkolták meg az egyelőre ismeretlen elkövetők – írja a Le Figaro. Az Euronews hozzáteszi: élő adásaiban „nyugodt hangvételben beszélt, és bár tett iszlámkritikus kijelentéseket, egyben figyelmeztetett is a gyűlöletkeltés veszélyeire és a megbékélés fontosságára”.

Ismert: a Franciaországban különösen aktív, szélsőséges iszlamista körök kegyetlen, gyakran gyilkos bosszút állnak az iszlámot ért bármely támadás vagy akár csak kritika esetén.

A Bouleverd Voltaire kiemeli: Ashur már fél évvel ezelőtt „a muszlim felhasználók által szervezett online zaklatásra panaszkodott, akiknek célja az ő közösségi média fiókjainak bezárása volt. Márciusban

azt mondta, hogy az úgynevezett muszlim testvérek barbár támadásának áldozata lett,

akik nem tűrhetik az irgalmat”. Kínzóit – teszi hozzá az egyetlen portál, amely olyan konkrét példákat hoz fel, amelyeket más orgánumok által csak körülírnak – többször is arra kérte, hogy hagyják őt békében prédikálni. A Valeurs Actuelles is felidézi, hogy az áldozat márciusban videón számolt be a „muszlimok támadásáról”.

„Semmi sem utal vallásos szálra”

Mindezen előzmények után a Le Figaro arról számol be, hogy

„a vallási indítékot jelenleg a nyomozók vizsgálják: a nyomozás jelenlegi szakaszában semmi sem utal erre.

Több rendőrségi forrás is a legnagyobb óvatosságra int ezzel az elmélettel kapcsolatban”.

Más a véleménye a gyilkosság kapcsán megszólaló Marine Le Pennek. A Nemzeti Tömörülés alapítója „iszlamista cselekménynek” tekinti az esetet, és arra figyelmeztet, hogy „jogos ugyan a menedékjog megadása azoknak, akiket saját országukban üldöznek, de a korlátlan és ellenőrizetlen bevándorlási politikánk arra kényszerít minket, hogy üdvözöljük a kínzóikat is”.

Miközben a világon a legüldözöttebb vallás a kereszténység,

az az állítás is egyre kevésbé tartható, hogy nagyságrendekkel jobb lenne az európai keresztények helyzete

– fejtette ki februárban a Kossuth Rádió Új világ című külpolitikai magazinjának adott nyilatkozatában Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára.

Az Euronews így összegez: „A keresztényellenes gyűlölet vezérelte tettek száma nő, beleértve verbális támadásokat, fenyegetéseket, illetve fizikai erőszakot is” – a hírcsatorna emlékeztet, hogy erre az Európai Parlamentben is felhívták a figyelmet.

