Műsorújság
Légi karambol: összeütközött két repülő autó

Szerző: hirado.hu
Forrás: Reuters
2025.09.16. 18:28

Külföld

| Szerző: hirado.hu
Karambolozott a levegőben két repülő autó a közelgő kínai légishow próbáján, az egyik jármű megsérült és lángra lobbant.

A keddi próba során történt baleset következtében az egyik repülő autó megsérült és kigyulladt a földet éréskor. A vállalat hangsúlyozta, hogy a helyszínen tartózkodók biztonságban voltak, és az eset okának kivizsgálása folyamatban van – számolt be a A Xpeng AeroHT közleménye alapján a Reuters.

A légi karambol hírére a Xpeng amerikai részvényei 1 százalékkal estek a nyitás előtti kereskedésben.

A kínai Xpeng autógyártó 2020-ban fektetett be az AeroHT-be, amely leányvállalata tavaly mutatta be eVOTL repülő autóját a Las Vegas-i CES kiállításon.

A vállalat 2024 őszén kezdte meg a repülő autók gyártósorának kiépítését Guangzhouban, amely a tervek szerint évi 10 000 repülő jármű előállítására lesz képes.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock.com)

