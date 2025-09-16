Ígéretet tett az amerikai alelnök: felszámolják azokat a baloldali intézményeket, amelyek elősegítik az erőszakot és a terrorizmust

J. D. Vance amerikai alelnök megfogadta, hogy felszámolja azokat a baloldali intézményeket, amelyek szerinte elősegítik az erőszakot és a terrorizmust, majd elítélte az ország két legjelentősebb liberális alapítványát a konzervatív aktivista Charlie Kirk merényletének következményeként. Ugyanezen a napon Donald Trump később szintén támadta a baloldali csoportokat, és megismételte beszédét a potenciális zsarolási vádakról, amelyek állítása szerint olyan csoportok ellen irányulnak, amelyek részt vettek erőszakos tüntetések finanszírozásában. Eközben országszerte a konzervatív aktivista halálát online kigúnyoló munkavállalók hamar megtanulták, hogy szavaiknak komoly következménye lehet, ugyanis nagy cégek sorra bocsátják el őket.

Az amerikai alelnök Kirk podcastjában – amelyet ő vezetett és a Fehér Házból sugároztak – felhívta a figyelmet Soros György cégei, az Open Society Foundations és a Ford Foundation által élvezett „nagylelkű adókedvezményekre”, és azzal vádolta a szervezeteket, hogy finanszírozták a Nation magazinban megjelent „undorító cikket”, amely szerinte Kirk halálának igazolására szolgált. Bár a Nation elnöke, Bhaskar Sunkara X-en kijelentette, hogy a kiadvány soha nem kapott támogatást az Open Society Foundationstől, Vance irodája egy konzervatív csoport által a Nationről készített jelentésére hivatkozott, amely egy 2017-es publikálást idézett az Open Society Foundations támogatásairól.

Vance a múlt heti gyilkosságért „a baloldali szélsőségesség hihetetlenül romboló mozgalmát” okolta.

„Nincs egység azok között, akik Charlie Kirk meggyilkolását ünneplik. Nincs egység azok között, akik ezeket a cikkeket finanszírozzák, akik ezeknek a terrorista-szimpatizánsoknak állják a fizetését, akik azt állítják, hogy Charlie Kirk – egy szerető férj és apa – megérdemelte a nyakába kapott lövést, mert olyan szavakat mondott, amelyekkel ők nem értettek egyet” – mondta Vance.

A Fehér Ház úgy döntött, hogy összeállítja azoknak a „baloldali szervezeteknek” a listáját, amelyek szerinte politikai erőszakhoz kapcsolódnak, de még nem döntött arról, hogy milyen intézkedéseket hoz ezekkel a csoportokkal szemben

– közölte egy magas rangú fehér házi tisztviselő. A Washington Post értesülései szerint az egyik fontolóra vett lehetőség az, hogy megpróbálják megvonni a (Vance által is emlegetett) szervezetek adómentességét.

Stephen Miller, a Fehér Ház helyettes személyzeti főnöke Kirk podcastjában elmondta Vance-nek, hogy az utolsó üzenet, amelyet Kirktől kapott, hogy egy szervezett stratégia kidolgozását szorgalmazta az Egyesült Államokban „az erőszakot támogató baloldali szervezetek” ellen.

„Ez nem történik ingyen” – mondta Miller a támogatásokra utalva, majd kijelentette:

„Ezért az elnök utasítására a főügyész kideríti, ki fizet ezért, és ők mostantól büntetőjogi felelősséggel tartoznak az erőszak finanszírozásáért”.

Kirk halála után Trump az Ovális Irodában elmondta, hogy „100 százalékig” nyitott arra, hogy a szélsőbaloldali antifa mozgalmat és más hasonló szervezetet terrorszervezetnek minősítsen. Trump már első ciklusa óta fontolgat egy ilyen lépést, de gyakorlati és jogi akadályok állnak egy decentralizált hazai csoport ilyen minősítése előtt.

Trump és Vance a baloldali csoportok által elkövetett politikai erőszakot nagyobb problémának ábrázolták, mint a jobboldali erőszakot.

„Ez nem egy mindkét oldalt érintő probléma. Ha mindkét oldalnak van problémája, akkor az egyik oldalnak sokkal nagyobb és rosszindulatúbb problémája van, és ez az igazság” – mondta Vance, aki szerint a műsor hallgatóinak is feladata van Kirk meggyilkolása után.

„Ha valaki Charlie meggyilkolását ünnepli, szóljatok rá. És a fenébe is, hívjátok fel a munkaadóját. Nem hiszünk a politikai erőszakban, de hiszünk a polgári jó modorban. A politikai gyilkosságok ünneplésében nincs polgári jó modor”

– hangsúlyozta Vance.

Súlya van a leírt szavaknak

Az országszerte Charlie Kirk halálát online kigúnyoló munkavállalók hamar megtanulták, hogy leírt szavaik következményekkel járnak.

A The Wall Street Journal összegyűjtött több az American Airlinestól kezdve a Nasdaqig terjedően olyan munkahelyeket – ideértve éttermeket, iskolákat és ügyvédi irodákat is –, ahol a munkaadók az elmúlt napokban elbocsátották vagy felfüggesztették azokat a munkavállalóikat, akik kigúnyolták vagy más módon vitatott bejegyzéseket tettek közzé Charlie Kirk meggyilkolásáról. A lap szerint sokan online aktivisták által jelzik a negatív bejegyzéseket, akik összegyűjtötték a kommentelők neveiket.

Többek között a washingtoni Perkins Coie ügyvédi iroda és a Carolina Panthers elbocsátotta azokat a munkavállalóit, akik olyan megjegyzéseket tettek vagy olyan bejegyzéseket osztottak meg az interneten, amelyek nem feleltek meg az értékrendjüknek.

A titkosszolgálat is minap azonnali hatállyal felfüggesztette egy ügynökét, mert egy Facebook-bejegyzésében a karma szót használta Kirk halálával kapcsolatban.

Az Office Depot anyavállalata, az ODP Corporation szintén közölte, hogy elbocsátotta azokat a munkavállalókat, akik egy videón láthatóan megtagadták egy Kirk-emlékünnepség poszterének kinyomtatását. Emellett a United Airlines és a Delta Air Lines is felfüggesztette alkalmazottait Kirkkel kapcsolatos bejegyzések miatt. „Egyértelműen közöltük ügyfeleinkkel és alkalmazottainkkal, hogy zéró toleranciát alkalmazunk a politikai indíttatású erőszakkal és annak igazolására tett kísérletekkel szemben” – közölte a United Airlines.

Mindezen túl, ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, egy amerikai tévécsatorna azonnal elbocsátotta azt a politikai szakértőjét, aki Charlie Kirköt tette felelőssé a tragédiáért.

A vállalatok gyors reakciója aláhúzza, hogy mennyire igyekeznek távol tartani magukat a politikai kommentároktól, amelyek kockázatot jelentenek a fogyasztók – vagy akár a Trump-adminisztráció – iránti jó hírnevükre.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és J. D. Vance alelnök (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)