Hőkamerás drónokkal figyelik meg a veszélyeztetett őshonos állatokat Ausztráliában

Hőkamerás drónokat fejlesztettek ki ausztrál kutatók a veszélyeztetett őshonos erdei állatok megfigyelésére.

A hőkamerákkal ellátott speciális pilóta nélküli repülő szerkezetekkel történő megfigyelés javítja Victoria állam rejtőzködő és veszélyeztetett őshonos állatai populációjának megóvását a Melbourne-i Egyetem közleménye szerint.

Az állatok megfigyelése létfontosságú a túlélésük szempontjából, egyes állatok azonban életük nagy részét magasan a fák koronájában töltik, így hihetetlenül nehéz felfedezni őket

– közölte Benjamin Wagner, a Melbourne-i egyetem kutatója, hozzátéve, hogy a veszélyeztetett vadpopulációk egyre fogynak a természetes élőhelyük csökkenése, az erdőtüzek és az éghajlatváltozás miatt.

A tanulmány feltárta, hogy a drónok segítségével tízszer nagyobb erdei területet lehet monitorozni, mint a hagyományos módszerekkel: lassú, munkaigényes erdei gyaloglással, amely során gyakran még lámpákkal sem találják meg az állatokat, de kockáztatják a megfigyelők testi épségét.

A drónok hőkamerái biztonságos távolságokból érzékelik a testeket a zárt lombozatú erdők tetején – olvasható az Amerikai Ökológiai Társaság (ESA) gondozta tudományos folyóiratban, az Ecological alkalmazásokban.

A drónok mind a kilenc, a térségben megfigyelt, fák tetején élő emlősfajt érzékelték, több mint ezer felvételt készítettek az őshonos emlősökről, erdei madarakról, illetve az olyan talajon élő állatokról, mint a bandikut (elevenszülő erszényes emlős), a vombat, illetve az európai dámszarvasok és macskafélék.

Az új módszerrel történő monitorozással több ikonikus faj között olyan súlyosan veszélyeztetett fajokat is meg tudtak figyelni, mint a Leadbeater-erszényesmókus, illetve a veszélyeztetett óriás-repülőerszényes.

„Jelenleg folyik a kutatás kibővítése, több mint száz új drónos megfigyelést végzünk, és több mint négyezer állatot érzékeltünk, amivel feltárhatjuk Victoria állam erdeinek vadvilágát” – mondta Wagner.

Kiemelt kép: A kelet-ausztráliai Nagy-Vízválasztó-hegység mentén őshonos, korábban kihaltnak hitt fehértorkú kenguru, másnéven Parma-kenguru (Fotó: MTI/Kovács Attila)