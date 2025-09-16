Franciaország nőket és gyermeket szállított haza szíriai dzsihadista fogolytáborokból

Franciaország kedden hazaszállított tíz gyermeket és három, 18 és 34 év közötti nőt, akiket dzsihadista fogolytáborokban tartottak fogva Szíria északkeleti részén. Ez volt az első ilyen eset két év óta.

A felnőttkorú nők közül kettőt előzetes letartóztatásba helyeztek a vizsgálóbíró utasítására – közölte kedden közleményében az országos terrorizmusellenes ügyészség (Pnat). „Egy másik nő, aki ellen elfogatóparancs van érvényben, a nap folyamán a vizsgálóbíró elé kerül” esetleges vádemelés céljából – tette hozzá a vádhatóság.

„A kiskorúakat a versailles-i bűnügyi bíróság ügyészsége felügyeli, oktatási segítségnyújtási eljárás keretében”

– közölte a Pnat, amely a helyi ügyészségekkel együttműködve biztosítja az érintett kiskorúak központi ellenőrzését.

„Franciaország köszönetet mond a szíriai átmeneti hatóságoknak, valamint a szíriai északkeleti helyi közigazgatásnak, amely lehetővé tette ezt a műveletet” – mondta a külügyi szóvivő. Franciaország először szállított haza dzsihadista családtagokat 2023 júliusa óta, miután a hazatelepítések továbbra is érzékeny kérdésnek számítanak, tíz évvel az iszlamista merénylethullám után.

Franciaország 2019 óta több alkalommal is hazaszállított nőket és gyermekeket Szíriából, majd 2023 nyarán – a hatóságok szerint a hazatérni kívánók hiánya miatt – leállította azokat, annak ellenére, hogy nemzetközi szinten elítélték az országot emiatt, többek között az Európai Emberi Jogi Bíróság 2022-ben. Párizs azóta nem volt hajlandó képviselőit a helyszínre küldeni, a repatriálási műveletek veszélyességére hivatkozva. „Azok számára, akik több mint hat éve várták unokáikat, unokaöccseiket és unokahúgaikat, ez hatalmas és leírhatatlan megkönnyebbülés” – mondta a hazatelepített nők ügyvédje, Marie Dosé az AFP hírügynökségnek eljutatott közleményében. De „Franciaország 110 további francia gyermeket hagyott hátra, akiket továbbra is a Roj táborban tartanak fogva”, amely több mint hat éve a kurd erők által ellenőrzött egyik börtöntábor.

Mintegy ötven országból több tízezer, az Iszlám Állam dzsihadista szervezettel való kapcsolatokkal gyanúsított személyt tartanak fogva ezekben a táborokban.

Júniusban még körülbelül 120 gyermek és ötven francia nő volt Szíriában, a hozzátartozóikat tömörítő Egyesült Családok Kollektívja (Collectif des Familles Unies) nevű egyesület szerint. A keddi repatriálás után a szervezet ismét közzétette szokásos üzenetét, amelyben elítéli, hogy semmiben sem bűnös gyermekeket tartanak fogva méltatlan körülmények között. Februárban a kurd közigazgatás az ENSZ-szel együttműködve bejelentette, hogy 2025 végéig kiüríti a táborokat Szíria északkeleti részén, amelyekben szíriai és iraki menekülteket, valamint feltételezett dzsihadista családtagokat tartanak fogva.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)