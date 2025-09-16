Műsorújság
Fegyveres kivégzőosztag elé állhat Charlie Kirk gyilkosa

Szerző: hirado.hu
2025.09.16. 14:42

| Szerző: hirado.hu
Ismét felmerült a halálbüntetés Charlie Kirk gyilkosával kapcsolatban. Ezúttal Pam Bondi, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere beszélt arról, milyen jogi lépések lehetségesek Utah államban, ahol a héten vádat fognak emelni Tyler Robinson ellen.

Az Egyesült Államok legfőbb ügyésze, Pam Bondi hétfő este a Hannity című műsorban szerepelt, ahol a Trump-kormányzat erőfeszítéseiről beszélt Tyler Robinson ügyében, akit Charlie Kirk szeptember 10-i meggyilkolásával gyanúsítanak.

Sean Hannity műsorvezetőnek nyilatkozva Bondi elmondta, hogy jelenleg Utah állam kormánya folytatja a Robinson elleni eljárást – közölte a Fox News.

„Valószínűleg holnap vagy ezen a héten vádat emelnek, és gyilkossággal fogják megvádolni” – jelentette ki a legfőbb ügyész.

Bondi arról is beszélt, hogy Robinson esetében felmerülhet-e a halálbüntetés.

„Jogi szempontból még túl korai erről nyilatkozni, de úgy tudom, a kormányzó kijelentette, hogy halálbüntetést kívánnak kérni, ami Utahban nagyon is valós lehetőség, hiszen ott még mindig létezik a kivégzőosztag intézménye”

– mondta.

„Szövetségi ügyészekként pedig megvizsgáljuk, hogy vannak-e olyan szövetségi vádpontok is, amelyek alapján eljárhatunk. Természetesen, ha igen, vádat emelünk, és együttműködünk az állammal annak érdekében, hogy ez a szörnyű ember a törvény teljes szigorával szembenézzen” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Tyler Robinson, a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi – Fotó: Patrick T. Fallon / AFP)

