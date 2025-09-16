Fegyveres kivégzőosztag elé állhat Charlie Kirk gyilkosa

Az Egyesült Államok legfőbb ügyésze, Pam Bondi hétfő este a Hannity című műsorban szerepelt, ahol a Trump-kormányzat erőfeszítéseiről beszélt Tyler Robinson ügyében, akit Charlie Kirk szeptember 10-i meggyilkolásával gyanúsítanak.
Sean Hannity műsorvezetőnek nyilatkozva Bondi elmondta, hogy jelenleg Utah állam kormánya folytatja a Robinson elleni eljárást – közölte a Fox News.
„Valószínűleg holnap vagy ezen a héten vádat emelnek, és gyilkossággal fogják megvádolni” – jelentette ki a legfőbb ügyész.
Bondi arról is beszélt, hogy Robinson esetében felmerülhet-e a halálbüntetés.
„Jogi szempontból még túl korai erről nyilatkozni, de úgy tudom, a kormányzó kijelentette, hogy halálbüntetést kívánnak kérni, ami Utahban nagyon is valós lehetőség, hiszen ott még mindig létezik a kivégzőosztag intézménye”
– mondta.
„Szövetségi ügyészekként pedig megvizsgáljuk, hogy vannak-e olyan szövetségi vádpontok is, amelyek alapján eljárhatunk. Természetesen, ha igen, vádat emelünk, és együttműködünk az állammal annak érdekében, hogy ez a szörnyű ember a törvény teljes szigorával szembenézzen” – tette hozzá.
