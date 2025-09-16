„A baloldalnak vége” – magabiztosak az AfD politikusai a tartományi választás után

Miután az AfD jelentősen megnövelte támogatottságát az az észak-rajna–vesztfáliai önkormányzati választásokon, a tartomány egyik városában, Gelsenkirchenben tartottak egy választási gyűlést, ahol polgármesterjelöltjük és a parlamenti képviselőjük mellett megjelent Alice Weidel, a párt vezetője is, hogy a migráció és a helyi társadalmi problémák okozta hanyatlásról szólaljanak fel.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az észak-rajna–vesztfáliai önkormányzati választásokon a kereszténydemokrata CDU némi csökkenéssel ugyan, de megőrizte vezető helyét a pártok rangsorában, a második helyen a szociáldemokrata SPD végzett, az AfD pedig az eredményét megháromszorozva lett a harmadik, míg a Zöldek jelentős veszteséggel a negyedikek.

Norbert Emmerich, az AfD jelöltje elégedett volt pártja eredményével a polgármesteri választáson Gelsenkirchenben, ugyanakkor a város állapotával már kevésbé. „Az emberek elköltöznek, mert elegük van. A vásárlási lehetőségek jelentősen csökkentek, mert a boltok eltűnnek, és csak a filléresek üzletek maradnak” – mondta Emmerich, aki számára a város lekéste a jövőt.

Emmerich a romos ingatlanokat a hanyatlás szimbólumaként emlegette:

„Amikor a leromlott állapotú házak tulajdonosai még mindig profitot termelnek azzal, hogy 200 euróért matracokat adnak ki, akkor az a vég.”

Ezt követően Enxhi Seli-Zacharias, az AfD Észak-Rajna–Vesztfália tartományi képviselője vette át a szót, és az ő számára kiemelten fontos kérdésnél, a szegénységi alapú bevándorlással kezdte beszédét – számolt be róla a Welt. „Gelsenkirchenben csak romák családjai számára vannak mobil bölcsődék. Kérdezzen meg egy dolgozó anyát, hogy valaha kapott volna ilyet!” – mondta, majd kijelentette, hogy a város túlterhelt: „egész utcák pusztulnak, elhanyagolt ingatlanok omladoznak, a szociális csalások mára már maffiaszerű struktúrákat öltenek. Ez az egyensúlytalanság minden ember arcába csapás, aki itt minden reggel felkel.”

„Mi már régóta néppárt vagyunk. Itt azok a migránsok is ránk szavaznak, akiknek elegük van ebből a katasztrofális helyzetből.”

A választások előtt röviddel a legfelső szintről is érkezett támogatás a városban. Az AfD vezetője, Alice Weidel ugyanis Gelsenkirchenbe utazott, hogy kifejezze támogatását Emmerich és Seli-Zacharias mellett. A kamerák előtt a város „elfogadhatatlan állapotairól” beszélt, és hangsúlyozta, hogy az AfD-vel „ilyesmi soha nem lett volna lehetséges”.

Seli-Zacharias számára Weidel látogatása egyértelmű üzenetet hordozott: „Alice Weidel megjelenése itt megmutatja, milyen fontos Gelsenkirchen az AfD számára” – mondta, majd hozzátette: „Ezt a várost a megszorító intézkedések és az elhanyagolás tönkretette. Nyíltan szóba hoztuk a problémákat – és több támogatást kaptunk, mint valaha.”

„A baloldalnak vége”

– hangsúlyozza többször is.

Seli-Zacharias albán gyökerekkel rendelkezik. Hatéves korában családjával együtt emigrált Albániából, és évekkel később német állampolgárságot szerzett. Véleménye szerint a migráns háttérrel rendelkező gyermekek számára ma nehezebb az integráció. Az iskolákban, mondja, látható, hogy a város „meghódolt” – a menzán az iszlám vallás előírásainak megfelelő ételeket szolgálnak fel, a zászlórúdon pedig progresszív zászlók lobognak. „Ez az ideológia strukturálisan hátrányos helyzetbe hozza a gyerekeket és csökkenti az egész iskola átlagát” – fogalmazott.

Elmondása szerint a tanárok és az iskolaigazgatók már rég feladták azt az elképzelést, hogy a német legyen a közös nyelv az osztályteremben.

Ahelyett, hogy következetesen előmozdítanák a gyerekek nyelvtudását, a sokszínűséget olyan módon ünneplik, ami senkinek sem segít. „Vannak itt harmadik generációs fiatalok, akik nem tudnak rendesen németül, és a saját anyanyelvüket sem ismerik” – jelentette ki.

Kiemelt kép: Enxhi Seli-Zacharias, az AfD Észak-Rajna–Vesztfália tartományi képviselője (Fotó: AFP)