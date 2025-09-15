Visszafoglalt az Azov ezred egy újabb települést Donyeck megyében

Az ukrán hadsereg és a nemzeti gárda összehangolt akcióinak eredményeként megtisztították az orosz csapatoktól Donyeck megyében Pankivka települést és a környező területeket – közölte a nemzeti gárda alá tartozó Azov ezred sajtószolgálata hétfőn a Facebookon.

„Ukrajna védelmi erőinek azon alegységei, amelyek az Azov 1. hadtestének műveleti övezetében tevékenykednek, folytatják a területek felszabadítását Dobropillja irányában. Az ellenség továbbra is csapatokat vezényel a térségbe. A támadó potenciál megerősítése érdekében az orosz hadsereg parancsnoksága oda csoportosította át további tartalékait, négy gyalogdandárt és egy tengerészgyalogos ezredet. Az ukrán erők mindent megtesznek annak érdekében, hogy megállítsák az oroszok előrenyomulását, és megakadályozzák a védelem áttörését” – írta a sajtószolgálat a közleményben.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy az északi Csernyihiv megyében az orosz erők célzott csapást mértek a tűzoltókra, akik egy dróntámadás következtében kigyulladt infrastrukturális létesítményt oltottak. A támadásban négy tűzoltó sebesült meg, őket kórházba szállították.

Az ukrán vezérkar hétfői összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette az egymillió 96 ezret. Az ukrán erők vasárnap megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett 35 orosz tüzérségi rendszert és 323 drónt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi üzenetében kijelentette, hogy Ukrajnának sokkal olcsóbb megoldásai vannak az orosz drónok ellen, mint partnereinek,

és kész megosztani tapasztalatait a drónfenyegetés elleni küzdelemben.

„Ukrajna védelme valóban közös feladat, ezért készek vagyunk minden partnerünket megtanítani erre a védelemre. Mindenki tudatában van annak, hogy az oroszok felderítik, miként lehetne a háborút áttenni Lengyelország, illetve a balti államok területére.

Az orosz hadsereg Romániát is teszteli.

Természetesen a NATO-nak vannak Patriot légvédelmi rakétái, más rendszerei és erős vadászgépei, de az orosz Sahíd és Gerbera drónok ellen nálunk Ukrajnában sokkal olcsóbb, tömeges és rendszerszerszintű megoldások vannak. Fontos, hogy ne vesztegessük az időt” – hangsúlyozta Zelenszkij.

