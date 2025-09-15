Végrendeletének megfelelően nem keresik meg a pakisztáni hegyekben elhunyt olimpiai bajnok sílövő holttestét

Nem keresik meg a júliusban, Pakisztánban hegymászás közben elhunyt olimpiai bajnok német sílövő, Laura Dahlmeier holttestét.

A 31 esztendős sportolót – aki olimpián két, világbajnokságon hét aranyérmet nyert 2019-es visszavonulásáig – az észak-pakisztáni Karakorum hegységben, a Laila-csúcs megmászása közben, 5700 méteres magasságban érte baleset, amikor lezuhanó sziklák eltalálták. Mászótársa akkor vészjelzést adott le, majd lejutott az alaptáborba. Közvetlenül utána a klasszis biatlonos felkutatását megakadályozták a rossz látási viszonyok – a mentőhelikopterek sem tudtak felszállni – és a kedvezőtlen időjárás is.

Menedzsmentjének hétfői tájékoztatása szerint Dahlmeier úgy rendelkezett, hogy

halála esetén, ha a kutatócsapat életveszélynek lenne kitéve, akkor ne keressék meg a testét.

Ezért noha német hegymászók elkezdtek szervezni egy expedíciót, a küldetést végül törölték.

Kiemelt kép: Laura Dahlmeier a 2018-as phjongcshangi téli olimpia női sílövői 7,5 kilométeres sprintversenyének eredményhirdetésén 2018. február 11-én (Fotó: MTI/EPA/Dzson Hon Kjun)