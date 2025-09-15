Repülő Kalasnyikovot vet be az orosz hadsereg - VIDEÓ

Orosz mérnökök olyan Kalasnyikov géppuskával ellátott drónt fejlesztettek, amely akár 110 kilométer per órás sebességre képes.

A Device Consulting nevű orosz cég a Dronica−2025 kiállításon mutatta be Velikij Novgorodban az IP Arbalet nevű drónját, amelyre AKS−74U gépkarabélyt szereltek fel. Az eszköz 15 kilométer megtételére képes, 4 kilogramm hasznos terhet tud magával hordozni, 5 kilométeres magasságra képes felemelkedni.

Harminc tölténnyel látták el, amelyet alul rögzítettek egy tartókonzollal a drónhoz,

ha elfogy a lőszer, a drón visszatér az operátorhoz újratöltésre.

Az IP Arbalet ára 140 ezer rubel, a Device Consulting állítása szerint havonta ötszáz ilyen drónt tudnak legyártani.

Kiemelt kép forrása: YouTube.com