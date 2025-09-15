Olaszország semmilyen katonai támadással szemben nem képes védekezni, jelentette ki az olasz védelmi miniszter

Nem állunk készen semmilyen katonai támadásra sem Oroszország, sem bármilyen más ország részéről – jelentette ki Guido Crosetto olasz védelmi miniszter hétfőn, és minél előbbi nemzetközi béketervet sürgetett az ukrajnai háború befejezésére.

Guido Crosetto úgy vélte, a lakosság nem szívesen hall a védelem szükségességéről, de „az a feladatunk, hogy országunk számára megteremtsük a védekezés feltételeit esetleges támadással szemben”.

A római kormány védelmi minisztere megjegyezte, hogy nem feltétlenül Oroszországra gondol, hanem akármilyen katonai agresszióra. „Nem állunk készen sem egy orosz támadásra, sem akármelyik más ország támadására, nem vagyunk rá képesek, mivel nem költöttünk védelemre az utóbbi húsz évben, és húsz évet nem lehet egy-két év alatt behozni” – hangoztatta Crosetto.

A tárcavezető az olasz haditengerészet Amerigo Vespucci nevű kiképzőhajója világ körüli útjának lezárásaként Rómában tartott sajtótájékoztatón szólalt fel.

Elmondta, hogy

Olaszország kétezer katonával, valamint F–35-ös harci helikopterekkel és Eurofighter vadászgépekkel, a legnagyobb kontingenssel vesz részt a NATO Keleti őrszem elnevezésű védelmi műveletében.

Megjegyezte, hogy Róma kész tovább erősíteni részvételét, de ehhez Mark Rutte NATO-főtitkár hivatalos felkérése szükséges.

„A nemzetközi helyzet rosszabbodása várható a válságok jelenlegi kezelési módjával. Remélem, hogy a következő hetekben a nemzetközi közösség gyorsított lépésre vált, mert nincsen vesztegetni való idő: a mostani helyzet, ha nem következik be változás, rosszabbodni fog, mindannyiunk számára drámai következményekkel. Kötelességünk mindent megtenni az irány megfordítására, amely – úgy vélem –, jelenleg megállíthatatlanul és egyre gyorsabban szakadék felé vezet” – jelentette ki Guido Crosetto.

Kiemelt kép: Guido Crosetto olasz védelmi miniszter a Brüsszelben 2023. október 12-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)