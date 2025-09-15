Mindhárom orosz rakéta célba talált: sokan megsebesültek hétfőre virradóra az ukrán légierő jelentése szerint

Az orosz hadsereg 3 rakétával és 84 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, sokan megsebesültek és több régióban károk keletkeztek – jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának hétfő reggeli Telegram-jelentése szerint a légvédelem 59 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájukról. A közlemény szerint 13 helyszínen mindhárom Sz-300-as típusú irányított légvédelmi rakéta és 25 drón célba talált.

Éjszaka az előzetes adatok szerint két rakéta csapódott be az északkelet-ukrajnai Szumi megyében található egyik mezőgazdasági vállalkozás területén, a támadás következtében 12, a betakarításban részt vevő ember megsebesült

– jelentette az Ukrajinszka pravda hírportál a Szumi megyei ügyészség és Oleh Hrihorov katonai kormányzó hivatalos közleménye nyomán. Emellett körülbelül 30 mezőgazdasági gép is megrongálódott. A sebesültek közül 11-en kórházi kezelésre szorulnak, egyikük állapota súlyos – fűzte hozzá a megyevezető.

A Dnyipropetrovszk megyét ért orosz támadások következtében egy ember megsebesült, tűz ütött ki egy közlekedési vállalat telephelyén, egy kórházban és a közeli erdőben – tette közzé Szerhij Liszak katonai kormányzó hivatalos Telegram-csatornáján. Az orosz hadsereg tüzérséggel lőtte és drónokkal támadta a Nyikopoli járást, ahol négy családi házban károk keletkeztek, egy pedig megsemmisült, egy gázvezeték is megrongálódott – jegyezte meg Liszak.

Az orosz hadsereg hétfőre virradóra irányított légibombákkal támadta a Donyeck megyei Kramatorszk városát. A település központját ért találatok következtében 9 ember megsebesült, és komoly károk keletkeztek az infrastrukturális létesítményekben és a lakóházakban – közölte a városi tanács Facebook-bejegyzése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A kiemelt kép illusztráció.