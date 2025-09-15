Marco Rubio Izraelben tárgyalt a Hamász lefegyverzéséről és a túszok hazatéréséről

A Hamász lefegyverzéséről és a palesztin iszlamista terrorszervezet túszainak hazatéréséről tárgyalt Izraelben Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn, majd ő és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartott.

Az Egyesült Államok külügyminisztere több mint három órán át tárgyalt Netanjahuval és más vezető izraeli tisztségviselőkkel.

A sajtótájékoztatón Rubio kijelentette, hogy „minden túsznak azonnal haza kell térnie”, és a Hamászt „meg kell szüntetni” fegyveres szervezetként. Élesen bírálta a Hamász „mindent felülmúló barbarizmusát”, és kijelentette: a gázai nép nem élhet békében és nem építhet jobb jövőt, amíg nem szerelik le a Hamászt, és a szervezet haza nem enged minden túszt. Hangsúlyozta még, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is elkötelezett ezen célok mellett.

Az izraeli kormányfő is elkötelezettnek mondta kormányát amellett, hogy elérjék minden túsz kiszabadulását, és megköszönte Trump segítségét ebben a kérdésben. Viszont hozzátette, hogy Izrael elkötelezett a Hamász gázai legyőzése mellett is.

A túszmegállapodást követelők szerint ez utóbbi ellentétes a túszok megmentésének ügyével.

Rubio szólt az iráni atomfenyegetésről. Szerinte Irán nemcsak Izraelt és az Egyesült Államokat fenyegeti, hanem a perzsa-öbölbeli szövetségeseit és Európát is. Közölte, hogy egy „nukleáris Irán elfogadhatatlan kockázatot” jelent a világ számára.

Sajtótájékoztatójukon Netanjahu méltatta a két ország „közös eltökéltségét” Iránnal szemben, és Donald Trump amerikai elnök azon döntését, hogy csapást mért Irán nukleáris programjára. Netanjahu szerint Rubio izraeli jelenléte egyértelmű jele annak, hogy az Egyesült Államok Izrael oldalán áll szemben az antiszemitizmussal és a „gyenge kormányokkal” , amelyek „démonizálják Izraelt”.

Az izraeli kormányfő szerint Trump következetes és bátor vezető, világos lépésekkel erősítette a kétoldalú kapcsolatokat. „Továbbra is együtt nézünk szembe a közös ellenségekkel és megvédjük közös civilizációnkat” – mondta Netanjahu.

Az Egyesült Államok külügyminisztere néhány nappal azután érkezett Jeruzsálembe, hogy Izrael támadást hajtott végre a Hamász Dohában tárgyaló vezetői ellen. A támadás kiváltotta az Egyesült Államok rosszallását is, és most Dohában arab és muszlim országok vezető tisztségviselői közös válasz kidolgozásán dolgoznak. Netanjahu a sajtótájékoztatón ismét hangsúlyozta, hogy Izrael önállóan hajtotta végre a támadást.

Rubio hétfőn először másfél órán át négyszemközt tárgyalt Netanjahuval, majd másfél órás, tanácsadókkal kibővített ülés következett. Ezen Rubio szóba hozta az izraeli hadsereg gázai hadműveleti terveit, Gázaváros elfoglalását, valamint a kormány azon szándékát, hogy annektálja az 1967-ben Jordániától elfoglalt Ciszjordánia bizonyos részeit, ezzel végleg meghiúsítva egy esetleges palesztin állam létrejöttét. Izrael ez utóbbi lépést tervezi arra az esetre, ha a következő hetekben az ENSZ Közgyűlésében megszavaznák a palesztin állam elismerését.

Marco Rubio Izraelből várhatóan Katarba, közel-keleti útjának újabb állomására repül.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter – MTI/EPA/AFP pool/Nicolas Tucat