Marco Rubio: A gázai háborúnak katonai művelettel kell lezárulnia, ha a diplomácia kudarcot vall

A gázai háborúnak katonai művelettel kell lezárulnia, ha a diplomácia kudarcot vall – hangoztatta Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn egy interjúban.

A külügyminiszter izraeli és katari állami vezetőkkel tartott megbeszéléseit követően a Közel-Keleti útja közben adott interjút a Fox News hírtelevíziónak, és ebben kifejtette, hogy a háború lezárásának békés módja az lenne, ha a Hamász elengedné a még kezében lévő 48 túszt, illetve kiadná a holttesteket, és beleegyezne a lefegyverzésbe és működésének beszüntetésébe.

Marco Rubio szerint ez az „ideális kimenetel” nem látszik, ezért katonai műveletre van szükség.

Hozzátette azt is, hogy az izraeliek is szívesebben kerülnék el azt, hogy katonai erővel vessenek véget a Hamász uralmának, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

minden művelet Izraelé lesz, és abban az Egyesült Államok nem vesz részt.

Marco Rubio megismételte, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump elnök helytelenítette az Izrael által Katarban végrehajtott múlt heti precíziós csapást, aminek célpontja a Hamász Dohában élő felsővezetése volt. Az amerikai diplomácia irányítója szerint Izrael katonai akciója nem változtatott a dolgok menetén, és reményét fejezte ki, hogy a katari vezetés továbbra is „pozitív, valamint konstruktív szerepet” tölt majd be a háború lezárása érdekében zajló diplomáciai folyamatban.

Marco Rubio hangsúlyozta, hogy az izraeli katonai lépés miatt megfogalmazott amerikai aggály nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok megszűnne Izrael partnere és szövetségese lenni, a kétoldalú kapcsolatot az incidens nem befolyásolja.

Kiemelt kép: Marco Rubio a washingtoni Capitoliumban 2025. január 15-én. (Fotó: MTI/EPA/Graeme Sloan)