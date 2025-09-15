Kizárták, végül mégis díjat nyert a Hamász tömegmészárlásáról szóló dokumentumfilm

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet október 7-i tömegmészárlása idején családját megmentő nyugalmazott izraeli tábornok történetét feldolgozó alkotás – amelyet a fesztiválról rövid időre kizártak – vasárnap elnyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó közönségdíjat az 50. Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF).

A The Road Between Us: The Ultimate Rescue (Az út közöttünk: A végső mentés) című dokumentumfilm bemutatja, hogy Noam Tibon nyugalmazott izraeli tábornok miként mentette meg családja és sok más ember életét a Hamász által vezetett dél-izraeli invázió során. A Hamász terrortámadása során palesztin fegyveresek 2023. október 7-én feldúlták a déli közösségeket, mintegy 1200 embert megöltek és 251 túszt elraboltak, ezzel kirobbantva a jelenleg is zajló gázai háborút.

A filmet egyszer vetítették le, szeptember 10-én, fokozott rendőri jelenlét mellett, miközben palesztin- és Izrael-párti tüntetők csaptak össze a helyszín előtt a bemutatót megelőzően – írja a Times of Israel.

Pro-Palestinian and pro-Israel demonstrators rallied on opposite sides of the road outside Roy Thompson Hall in Toronto ➡️ The rallies took place during the screening of the documentary ‘The Road Between Us: The Ultimate Rescue’ as part of the Toronto International Film Festival pic.twitter.com/GjpKxxlJXj — Anadolu English (@anadoluagency) September 10, 2025

A kanadai gyártású film jelentős figyelmet kapott a TIFF előtt, mivel rövid időre kizárták a fesztiválról arra hivatkozva, hogy egyes benne szereplő felvételekhez nem rendelkeznek „jogi engedéllyel” a film készítői. Cameron Bailey, a TIFF vezérigazgatója azonban cáfolta azokat a híreket, miszerint Barry Avrich rendezőt arra kérték, hogy szerezze meg a jogokat a Hamász testkamerás felvételeinek felhasználásához, amelyek a terrortámadást rögzítették.

A filmet végül visszahelyezték a programba, Bailey pedig elismerte, hogy a TIFF hibásan kezelte a nevezési folyamatot. A feszültség ellenére Avrich és a producer, Mark Selby köszönetet mondott Bailey-nek és a TIFF stábjának a vasárnapi díjátadón.

Announcing the winner of the #TIFF50 People’s Choice Documentary Award, presented by @Rogers: THE ROAD BETWEEN US: THE ULTIMATE RESCUE dir. Barry Avrich pic.twitter.com/HKZGfsoOJ4 — TIFF (@TIFF_NET) September 14, 2025

A közönségdíjakról azok szavaznak, akik valóban részt vettek a vetítéseken, és keresztellenőrzési folyamat biztosítja, hogy a szavazást ne befolyásolják olyanok, akik nem voltak jelen.

