Királyi pompával fogadják Trumpot Nagy-Britanniában

Lázas előkészületeket zajlanak a windsori kastélyban, a brit királyi család legfontosabb rezidenciáján, a héten állami látogatáson fogadja Donald Trumpot III. Károly király.

Történelmi eseményről van szó, mivel korábban még sosem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is állami látogatásra invitálják az Egyesült Királyságba. Első elnöksége alatt Trumpot II. Erzsébet királynő látta vendégül 2019-ben Angliában.

A Buckingham-palotában felújítási munkálatok zajlanak, ezért a fogadás helyszíne a windsori kastély lesz.

Donald Trump és a first lady, Melania Trump várhatóan kedden érkezik Angliába, a programjuk pedig szerdán kezdődik.

Miután Károly király és Kamilla királyné hivatalosan is fogadja az amerikai elnököt és feleségét, hintón tekintik meg a birtokot, majd katonai cermónián vesznek részt – írja az Associated Press.

A windsori kastélyban 50 méter hosszú mahagóni asztalt terítenek meg több ezer darabos, 200 éves ezüst étkészlettel a százhatvan vendégnek.

A látogatás központi eseménye a szerda esti állami díszvacsora.

A hivatalos megbeszélésekre csütörtökön kerül sor a vidéki Chequers rezidencián, ahol Trump és Keir Starmer brit miniszterelnök tárgyal majd.

Az évszázadokra visszanyúló protokoll és a királyi pompa a brit monarchia egyik legfontosabb puha hatalmi eszköze. Donald Trump pedig bizonyára értékelni fogja az óriási királyoknak is kijáró bánásmódot.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök ellép a tiszteletére felsorakozott díszegység előtt a londoni uralkodói rezidencia, a Buckingham-palota kertjében tartott fogadási ünnepségen 2019. június 3-án (Fotó: MTI/EPA/Brit védelmi minisztérium)