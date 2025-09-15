Kampányhajrá Csehországban: toronymagasan vezet Andrej Babis mozgalma a felmérések szerint

A legfrissebb közvélemény-kutatások alapján három héttel a csehországi választások előtt továbbra is toronymagasan vezet az Andrej Babiš volt miniszterelnök vezette ANO, amely a szavazatok több mint harmincegy százalékát szerezné meg.

A cseh ellenzéki ANO mozgalom kizárja, hogy esetleges választási győzelme esetén olyan párttal alakítson koalíciós kormányt, amely megkérdőjelezi Csehország tagságát a NATO-ban és az Európai Unióban – számolt be az Infostart.hu.

Az ANO első alelnöke, Karel Havlíček a hétvégén kijelentette, hogy egy esetleges népszavazás Csehország NATO- vagy EU-tagságáról szóba sem jöhet.

Szerinte az, ha valaki felveti az unióból vagy a szövetségből való kilépés lehetőségét, nemcsak komoly presztízsveszteséggel járna, hanem gazdasági károkat, pénzügyi hátrányokat és nemzetközi pozícióvesztést is okozna. Egy ilyen lépés ráadásul veszélyes lenne Csehország biztonságára nézve. Havlíček hangsúlyozta, hogy

az ANO gyakran kritizálja Brüsszelt, a mozgalom célja azonban nem a kilépés, hanem az unió reformja.

Ez jól illeszkedik abba a kampányüzenetbe, amellyel Andrej Babiš mozgalma igyekszik megszólítani a szavazókat: bírálják az unió működését, de közben megerősítenék az ország helyét a nyugati szövetségi rendszerben.

Csehországban október 3-án és 4-én tartják a parlamenti választásokat.

A Median mérése szerint a jelenlegi ellenzéki, Babis-féle Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom egypárti kormánya lenne a leginkább elfogadható a csehek relatív többsége számára.

Egy ANO-kabinetet a megkérdezettek 41 százaléka tartott elfogadhatónak, a második helyen az ANO és a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom potenciális koalíciója végzett 37 százalékos támogatottsággal, míg a harmadik helyen a jelenlegi kormánypártokból és a Kalózokból álló ötpárti koalíciós kormány végzett 31 százalékos támogatottsággal.

A felmérést szeptember 3. és 5. között készítették 1004 ember megkérdezésével.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz a Patrióták párt madridi csúcstalálkozóján 2025. február 7-én. Jobbról Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ANO párt elnöke. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)