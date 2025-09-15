Elfoglalta az orosz hadsereg a zaporizzsjai régióban lévő Olhivszke települést – jelentette be hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1430 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési infrastruktúrának több, a hadsereg által használt objektumát, valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, három harckocsit és 17 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 82 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 24 hírtelevízióban kijelentette, hogy az orosz hadsereg a csaknem 80 százalékban az irányítása alatt álló régióban – ez a szám Valerij Geraszimovtól, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökétől származik, aki értékelte a tavaszi-nyári hadjáratot – a teljes frontszakaszon visszaszorítja az ukrán fegyveres erőket, Liman körzetében egyszerre öt településen vív komoly harcokat, Dopropillja környékén pedik kiterjeszti az ellenőrzése alatt lévő övezetet, ekként folytatva a pokrovszki-mirnohardi ukrán csoportosulás bekerítését.

Hozzátette, hogy az orosz katonák bővítik az ütközőzónát a „Donyecki Népköztársaság” és Dnyipropetrovszk megye határán.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Belgorod megyei Golovcsino községben két nő életét vesztette és még három civil megsebesült távirányítású repülőszerkezetekkel elkövetett támadások következtében.