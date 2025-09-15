Belgiumban 2027-től tilos lesz dohányozni a vendéglátóhelyek teraszain

Belgiumban 2027. január 1-jétől tilos lesz a dohányzás és az e-cigaretták használata a kávézók, bárok és éttermek teraszán – jelentette be Frank Vandenbroucke szövetségi egészségügyi miniszter.

A miniszter közölte, hogy a teraszok mellett megszűnnek a dohányzóhelyiségek a kávézókban, a repülőtereken is. A szabályozás értelmében a vendégek 2027 elejétől nem gyújthatnak rá a vendéglátóhelyek bejárata és terasza tízméteres körzetében sem. Azokra a vendéglátósokra, akik a jogszabály hatályba lépése után is hamutartót tesznek ki, illetve azokat a vendégekre, akik ennek ellenére dohányoznak, büntetést róhatnak ki. A tilalom a szivarozásra, pipázásra, valamint a vízipipákra is kiterjed.

A törvénytervezet, amelyet még a parlamentnek is el kell fogadnia, előírja a helyi hatóságok számára, hogy dolgozzanak ki intézkedéseket a szabadtéri rendezvényeken, például fesztiválokon, vásárokon és piacokon való dohányzás visszaszorítására is.

A belga kormány évek óta dolgozik a dohányzás visszaszorítását célzó intézkedéseken. Az új tilalmat eredetileg korábban tervezték bevezetni, de a kabinet most több felkészülési időt biztosít a vendéglátóiparnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Christian Bruna)