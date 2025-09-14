Műsorújság
Zelenszkij az orosz olajfinomítók ellenit további támadásokra bíztatott, a NATO-t is belerángatná a támadásokba

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.14. 21:57

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében a drónok szerepét emelte ki Ukrajna védelme szempontjából, egyben pedig hazája segítségét ajánlotta a NATO-nak az orosz pilóta nélküli repülőeszközök elhárításában.

„A leghatékonyabb szankciók, azok a szankciók, amelyek a leggyorsabban hatnak, ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek” – fejtegette az ukrán elnök az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán.

Szerinte ezek a támadások fájdalmasak Oroszország számára és kihatnak az orosz hadvezetésre is. Úgy vélte, a csapások „jelentősen korlátozták az orosz olajipart, ami jelentős korlátokat szab a háborúnak is”. Ukrajna legutóbb a Szentpétervártól 110 kilométerre délkeletre található Kirisi város olajfinomítóját támadta.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val, miután a napokban orosz pilóta nélküli repülőeszközök sértették meg Lengyelország, illetve Románia légterét. „Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban. Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli” – mondta. Hozzátette, hogy a NATO-nak ugyan hatékony elhárító fegyverei vannak, de Ukrajna „jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat” fejlesztett ki.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

