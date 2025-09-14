Új részletek a Charlie Kirk elleni merényletről: a gyanúsított transznemű partnerével élt együtt

Új információk láttak napvilágot Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban. A hatóságok közlése szerint a fő gyanúsított, Tyler Robinson transznemű partnerével élt együtt, akinek szerepe most a nyomozás középpontjába került – írja az Israel Hayom.

Tyler Robinson, aki önként adta fel magát a rendőrségen, közös otthonban élt Lance Twiggs-szel, aki férfinak született és a nővé válás folyamatában van. A Utah Valley Egyetem területén történt halálos lövöldözés helyszínén a nyomozók olyan lőszereket találtak, amelyekre transznemű jogokat támogató üzeneteket véstek.

Az ügy különösen nagy figyelmet kapott, mivel Kirk közismerten kritikus hangnemben nyilatkozott a transznemű aktivizmusról.

A beszámolók szerint a politikust percekkel azután lőtték nyakon, hogy a közönség soraiból valaki rákérdezett: mit gondol a „transznemű közösségből érkező tömeggyilkosokról”.

A kérdés feszült hangulatot teremtett a teremben, Kirk azonban még válaszolni tudott, mielőtt rálőttek.

A New York Postnak Twiggs egyik rokona elmondta, hogy a fiatal a család „fekete báránya” és bár nem tudta megerősíteni, volt-e romantikus kapcsolat közte és Robinson között, a lehetőséget nem tartotta meglepőnek.

A nyomozás során Twiggs átadta az FBI-nak a Robinsonnal folytatott Discord-üzenetváltásokat, amelyekben a gyanúsított részletesen beszámolt a lőszerekről, valamint arról, hogy „fel kell venni egy puskát az egyik rejtekhelyről”. Ezek a bizonyítékok kulcsfontosságú szerepet játszottak a Robinson elleni vádemelésben.

A férfit emberöléssel vádolják, amely Utah államban akár halálbüntetéssel is járhat.

Családtagok szerint a 22 éves Twiggs továbbra is a rendőrség rendelkezésére áll, és folyamatosan kihallgatják Robinsonhoz fűződő kapcsolata miatt.