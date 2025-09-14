Nem tett beismerő vallomást és nem működik együtt a hatóságokkal Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

Nem tett beismerő vallomást Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban és nem működik együtt a hatóságokkal Tyler Robinson, akit a konzervatív véleményvezér, Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsítanak – erről Utah állam kormányzója beszélt az ABC Newsnak. Charlie Kirköt csütörtökön, nemsokkal déli 12 óra után lőtték nyakon egy szabadtéri rendezvényen a Utah Valley-i Egyetem kampuszán.

Spencer Cox, Utah állam republikánus kormányzója vasárnap az ABC News műsorában arról beszélt, hogy a konzervatív aktivista, Charlie Kirk halálával összefüggésbe hozott gyanúsított nem működik együtt a hatóságokkal.

„Nem vallott be semmit a hatóságoknak. Nem működik együtt, viszont a környezetében mindenki együttműködő. És szerintem ez nagyon fontos”

– nyilatkozta Spencer Cox, Utah állam kormányzója az ABC News című műsorban. A hatóságok azonosították a feltételezett elkövetőt, a 22 éves Tyler Robinsont, aki jelenleg őrizetben van. A vádemelésre várhatóan kedden kerül sor – tette hozzá a kormányzó.

A New York Times szerint

egy Discord-szerveren viccelődött az ismerőseivel Robinson azon, hogy ő volt a gyilkos.

„Amit mi biztosan tudunk, az az, hogy ilyen beszélgetések tényleg zajlottak, és az emberek nem hitték el, hogy valóban ő lenne az. Minden csak poénnak tűnt, egészen addig, amíg be nem vallotta, hogy tényleg ő volt” – reagált a Discord-szerverre vonatkozó kérdésre a kormányzó. Emellett a gyanúsított szobatársáról – aki egyben a partnere is – kiderült, hogy „férfiból nővé való átalakuláson megy keresztül”, és ő viszont együttműködik a nyomozókkal.

A gyilkosság indítéka egyelőre nem ismert, a kormányzó ezzel kapcsolatban arról beszélt: a baloldali indítékra utaló információk Robinson „ismerőseitől és családtagjaitól származnak”.

Kiemelt kép: A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinson (Fotó: AFP/Patrick T. Fallon)