Nem tett beismerő vallomást és nem működik együtt a hatóságokkal Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

Spencer Cox, Utah állam republikánus kormányzója vasárnap az ABC News műsorában arról beszélt, hogy a konzervatív aktivista, Charlie Kirk halálával összefüggésbe hozott gyanúsított nem működik együtt a hatóságokkal.
„Nem vallott be semmit a hatóságoknak. Nem működik együtt, viszont a környezetében mindenki együttműködő. És szerintem ez nagyon fontos”
– nyilatkozta Spencer Cox, Utah állam kormányzója az ABC News című műsorban. A hatóságok azonosították a feltételezett elkövetőt, a 22 éves Tyler Robinsont, aki jelenleg őrizetben van. A vádemelésre várhatóan kedden kerül sor – tette hozzá a kormányzó.
Kapcsolódó tartalom
A New York Times szerint
egy Discord-szerveren viccelődött az ismerőseivel Robinson azon, hogy ő volt a gyilkos.
„Amit mi biztosan tudunk, az az, hogy ilyen beszélgetések tényleg zajlottak, és az emberek nem hitték el, hogy valóban ő lenne az. Minden csak poénnak tűnt, egészen addig, amíg be nem vallotta, hogy tényleg ő volt” – reagált a Discord-szerverre vonatkozó kérdésre a kormányzó. Emellett a gyanúsított szobatársáról – aki egyben a partnere is – kiderült, hogy „férfiból nővé való átalakuláson megy keresztül”, és ő viszont együttműködik a nyomozókkal.
A gyilkosság indítéka egyelőre nem ismert, a kormányzó ezzel kapcsolatban arról beszélt: a baloldali indítékra utaló információk Robinson „ismerőseitől és családtagjaitól származnak”.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinson (Fotó: AFP/Patrick T. Fallon)