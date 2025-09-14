Magyarország nem hallgat tovább – Az egyik legbefolyásosabb amerikai jobboldali véleményvezér dicsérte Orbán Balázs interjúját

Sztárinfluenszer méltatta Orbán Balázst, amiért helyretette a dolgokat az EU-val és Ukrajnával kapcsolatban – írja a Mandiner. Mario Nawfal úgy fogalmazott az általa ajánlott Orbán Balázs interjúval kapcsolatban: „ez minden nyugati ország számára figyelmeztetés”.

Interjút adott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Sergio Velasco spanyol politikai elemzőnek, amelyet a befolyásos amerikai jobboldali véleményvezér, Mario Nawfal ajánlott megtekintésre az X közösségi platformon. A sztárinfluenszer a beszélgetést a „legkirobbanóbb” („most explosive”) eszmecserének nevezte az energiaszabotázsról, a NATO eszkalációjáról és arról, amit Orbán Balázs Európa önként választott útjának nevez az összeomlás felé.

„Magyarország nem hallgat tovább.

Ahogy az ukrajnai háború elhúzódik és a létfontosságú infrastruktúra elleni támadásokba torkollik, Budapest szakít a NATO-val és az EU-val, és megmagyarázza, miért” – írta a bejegyzésben Mario Nawfal. Kifejtette, a kettős állampolgárokat besorozzák, a legfontosabb csővezetékeket lebombázták, és Magyarország szerint Európa vakon halad a stratégiai és gazdasági csőd felé.

Nawfal megjelölte a szerinte legfontosabb részleteket az interjúban. Ezek között olyanok vannak, mint amikor Orbán Balázs kifejti

150 ezer magyart fosztottak meg kulturális jogaiktól Ukrajnában,

kettős állampolgárokat katonai szolgálatra kényszerítenek több száz kilométerre az otthonuktól,

miért mondja Magyarország, hogy a háború soha nem fog megoldódni a csatatéren?,

hogyan változtatta a Nyugat Ukrajnát a Moszkva elleni proxyháború színterévé?,

Trump elnökként még a kitörése előtt véget vetett volna a háborúnak,

a gázvezeték elleni támadást terrorcselekménynek minősítették Magyarország ellen,

a magyar családok nem hajlandók magasabb árakat fizetni mások háborújáért,

Oroszország és Ukrajna egyaránt a háborút szorgalmazza, miközben békepropagandát terjeszt,

Európa a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává vált,

a migrációval kapcsolatban kompromisszumot nem ismerő Patrióták Európáért mozgalom egyre erősödik.

A véleményvezér arra is kitért, hogy Magyarország miért tekinti terrorcselekménynek a Barátság vezeték bombázását, miért vált Brüsszel a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává, és hogy Donald Trump visszatérése a hatalomba miért lehet az utolsó valódi esély a békére.

„A fegyverként használt migrációtól a kudarcba fulladt zöld politikákig és a más véleményen lévő nemzetek cenzúrájáig – ez nem csak Magyarországot érinti.

Ez minden nyugati ország számára figyelmeztetés” – szögezte le Mario Nawfal.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)