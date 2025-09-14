Magyarország nem hallgat tovább – Az egyik legbefolyásosabb amerikai jobboldali véleményvezér dicsérte Orbán Balázs interjúját

Interjút adott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Sergio Velasco spanyol politikai elemzőnek, amelyet a befolyásos amerikai jobboldali véleményvezér, Mario Nawfal ajánlott megtekintésre az X közösségi platformon. A sztárinfluenszer a beszélgetést a „legkirobbanóbb” („most explosive”) eszmecserének nevezte az energiaszabotázsról, a NATO eszkalációjáról és arról, amit Orbán Balázs Európa önként választott útjának nevez az összeomlás felé.
„Magyarország nem hallgat tovább.
Ahogy az ukrajnai háború elhúzódik és a létfontosságú infrastruktúra elleni támadásokba torkollik, Budapest szakít a NATO-val és az EU-val, és megmagyarázza, miért” – írta a bejegyzésben Mario Nawfal. Kifejtette, a kettős állampolgárokat besorozzák, a legfontosabb csővezetékeket lebombázták, és Magyarország szerint Európa vakon halad a stratégiai és gazdasági csőd felé.
Nawfal megjelölte a szerinte legfontosabb részleteket az interjúban. Ezek között olyanok vannak, mint amikor Orbán Balázs kifejti
- 150 ezer magyart fosztottak meg kulturális jogaiktól Ukrajnában,
- kettős állampolgárokat katonai szolgálatra kényszerítenek több száz kilométerre az otthonuktól,
- miért mondja Magyarország, hogy a háború soha nem fog megoldódni a csatatéren?,
- hogyan változtatta a Nyugat Ukrajnát a Moszkva elleni proxyháború színterévé?,
- Trump elnökként még a kitörése előtt véget vetett volna a háborúnak,
- a gázvezeték elleni támadást terrorcselekménynek minősítették Magyarország ellen,
- a magyar családok nem hajlandók magasabb árakat fizetni mások háborújáért,
- Oroszország és Ukrajna egyaránt a háborút szorgalmazza, miközben békepropagandát terjeszt,
- Európa a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává vált,
- a migrációval kapcsolatban kompromisszumot nem ismerő Patrióták Európáért mozgalom egyre erősödik.
A véleményvezér arra is kitért, hogy Magyarország miért tekinti terrorcselekménynek a Barátság vezeték bombázását, miért vált Brüsszel a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává, és hogy Donald Trump visszatérése a hatalomba miért lehet az utolsó valódi esély a békére.
„A fegyverként használt migrációtól a kudarcba fulladt zöld politikákig és a más véleményen lévő nemzetek cenzúrájáig – ez nem csak Magyarországot érinti.
Ez minden nyugati ország számára figyelmeztetés” – szögezte le Mario Nawfal.
