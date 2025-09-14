Jubileum a Vatikánban: 70. születésnapját ünnepli XIV. Leó pápa

Vasárnap ünnepli 70. születésnapját XIV. Leó pápa.

Hatalmas „Boldog születésnapot!” feliratú transzparensekkel, luftballonokkal és gratuláló táblákkal fogadta a hagyományos déli áldásra a Szent Péter téren összegyűlt tömeg XIV. Leó pápát vasárnap. A pápa mondta az Angelus imát a Szent Péter téren.

„Kedves barátaim, úgy tűnik, tudjátok, hogy ma lettem 70 éves”

– mondta Leó éljenzés közepette.

„Hálát adok az Úrnak, szüleimnek és mindazoknak, akik imáikban megemlékeztek rólam”

– fogalmazott az egyházfő.

Születésnapja délutánját a pápa a XXI. század mártírjainak a tiszteletére rendezett ökumenikus ima vezetésével folytatta. A pápa várhatóan az Ágoston-rendi szerzetesekkel ünnepli majd születésnapját. Tavaly májusi megválasztásakor a 69 éves Robert Prevost lett a legfiatalabb pápa 1978 óta, amikor Karol Wojtylát 58 évesen II. János Pál pápává választották.

Kiemelt kép: XIV. Leo pápa (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi)