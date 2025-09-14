Ukrán drónkezelők kiképzőközpontjaira, valamint az ukrán fegyveres erők és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire mért csapást 142 lokációban az orosz hadsereg operatív-taktikai légi-, valamint rakétázó és tüzérségi ereje – közölte vasárnap a moszkvai katonai tárca.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1330 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A védelmi minisztérium a megsemmisített haditechnikai eszközök és katonai célpontok között sorolt fel két harckocsit és 15 egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 361 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 1 televízióban kijelentette, hogy az orosz hadsereg, az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében és Liman városban előrenyomulva átkarolja a pokrovszki-mirnohradi agglomerációban lévő ukrán erőket.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.

