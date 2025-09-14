Donald Trump: Ez Biden és Zelenszkij háborúja

Az amerikai elnök a NATO-tagállamokhoz intézett üzenetében kijelentette, hogy a háború soha nem tört volna ki, ha ő lett volna hivatalban.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán üzent a NATO-nak és „a világnak” az orosz–ukrán háború kapcsán. Bejegyzésében leszögezte: „Ez nem Trump háborúja (soha nem kezdődött volna el, ha elnök lettem volna), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és több ezer orosz és ukrán életet megmenteni (csak a múlt héten 7118 ember vesztette életét. Őrület!)”

Trump hozzátette, hogy kész lépéseket tenni Oroszországgal szemben, és szankciókat kivetni, amennyiben a NATO-tagállamok is hajlandóak erre. Szerinte fel kell hagyni az orosz olaj vásárlásával, valamint Kínára 50–100 százalékos vámot kell kivetni, amelyeket a háború lezárultával visszavonnának.

Érvelése szerint Kína erős befolyással bír Oroszország felett, és a vámok révén megtörhető lenne ez a kapcsolat.

„Ha a NATO azt teszi, amit mondok, a háború gyorsan véget ér, és ez az összes élet megmenekül!” – írta az amerikai elnök, aki figyelmeztetett: ellenkező esetben csak az Egyesült Államok idejét, pénzét és energiáját pazarolják.

Trump már korábban is hangoztatta, hogy célja az öldöklés megállítása. Augusztusban, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalása után kijelentette: „Hetente öt-hétezer embert veszítenek abban a nevetséges háborúban, amelynek soha nem lett volna szabad kitörnie. Ha normális elnökünk lett volna – nem is nagyszerű, csak normális –, akkor ez nem történt volna meg.”

Az amerikai elnök Zelenszkij követeléseire is visszafogottan reagált, és hangsúlyozta: Ukrajnának le kell mondania mind a Krím félszigetről, mind a NATO-tagságról.

