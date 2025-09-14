Aggódik a fokozódó ukránellenes hangulat miatt a lengyel kormányfő

A lengyelek körében tapasztalható oroszpárti hangok visszaszorításáról közölt bejegyzést Donald Tusk lengyel miniszterelnök – írja a Jevropejszka Pravda.

Egyre erősödik az oroszpártiság és az Ukrajna-ellenes hangulat – figyelmeztetett Donald Tusk lengyel miniszterelnök, aki szerint ez a jelenség súlyos kihívás elé állítja az ország politikai vezetését. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „egyre erőteljesebbek az oroszbarát nézetek és az Ukrajnával szembeni ellenséges érzületek”.

Tusk szerint ez a folyamat nem spontán, hanem „a Kreml műve, amely valós félelmekre és érzelmekre épül”. A miniszterelnök hangsúlyozta: „a politikusok feladata nem az, hogy engedjenek ennek a hullámnak, hanem az, hogy megállítsák azt. Ez próbatétel a hazaszeretet és az érettség szempontjából az egész lengyel politikai osztály számára”.

A figyelmeztetés hátterében több közelmúltbeli incidens áll: orosz drónok sértették meg a lengyel légteret, miközben megkezdődött a Zapad 2025, vagyis az éves közös orosz–belarusz hadgyakorlat. Lengyelország válaszul lezárta a fehérorosz határt, a NATO pedig a „Keleti őrszem-hadművelet” fedőneve alatt kezdte meg a keleti határ megerősítését.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Rafal Guz)