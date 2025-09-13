Rendkívüli árvíz sújtotta Malajziát, több száz embert kellett evakuálni

Műsorújság
2025.09.13.

Több mint 480 embert evakuáltak szombaton Borneó Malajziához tartozó térségében áradások miatt.

Helyi hatóságok közlése szerint a sziget két, Malajzia fennhatósága alatt álló tartománya közül Sabah területéről 420, Sarawakról pedig 68 embert telepítettek ki a heves esőzések okozta árvizek miatt.

Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök pénteken elővigyázatosságra intette az érintett területeken élőket, akiket egyúttal arra kért, működjenek együtt a hatóságokkal.

A délkelet-ázsiai ország meteorológiai intézete szerint további heves esőzésekre és erősen szeles időjárásra lehet számítani a követező napokban.

