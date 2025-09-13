Orosz drón lépett be a román légtérbe, az F-16-osok már felszálltak

Egy orosz drón megsértette Románia légterét az ukrán határ közelében, mire a román F–16-osokat riasztották, és figyelmeztették a lakosságot a lehetséges veszélyre – írja a Reuters.

Szombaton orosz drón sértette meg Románia légterét egy Ukrajna elleni támadás során, a Duna-delta térségében. A román védelmi minisztérium azonnal két F–16-os vadászgépet küldött a légtér védelmére, és figyelmeztette az ország délkeleti részének lakosait, hogy húzódjanak biztonságos helyre.

A védelmi tárca közleménye szerint a gépek egy drónt észleltek a román légtérben, amelyet egészen addig követtek, amíg el nem tűnt a radarokról, mintegy 20 kilométerrel Ókília (Chilia Veche) alatt. A minisztérium hangsúlyozta: „A drón nem repült lakott területek fölött, és nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosságra.”

Románia – amely 650 kilométer hosszú határon osztozik Ukrajnával – már több ízben tapasztalta orosz drónok maradványainak becsapódását a háború kezdete óta. A történtek után ismét előtérbe került a légvédelem kérdése, különösen annak fényében, hogy Lengyelország is bevetette saját és szövetséges légerejét hasonló fenyegetés miatt.

A román parlament ugyan már az év elején elfogadott egy törvényt, amely lehetővé teszi drónok lelövését békeidőben is, de a jogszabály végrehajtási szabályai még nem léptek életbe.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)