Nem elég, amit eddig kaptak, még több pénzt követelnek az ukránok, miközben Európa belerokkan a háborúba

Ukrajnának legalább 120 milliárd dollárra lesz szüksége 2026-os védelmi kiadásaira – jelentette be szombaton Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter.

Smihal szerint a finanszírozás elengedhetetlen a védelmi vonalak fenntartásához, több drón és más fegyverek gyártásához, a légtér védelméhez és az orosz agresszió feltartásához. „A háborús gazdaság szerint ha kevesebbet költünk, mint Oroszország, akkor a területeinkkel és ami a legfontosabb, az életünkkel fizetünk” – jelentette ki a védelmi miniszter egy kijevi konferencián.

Ukrajna jelenleg a bruttó hazai termék több mint 31 százalékát fordítja hadseregére. Az idei költségvetés legalább 63 milliárd dolláros védelmi kiadást tervez, ezen felül fegyverszállítmányok érkezésére is számít az ország nyugati szövetségeseitől.

Rokszolana Pidlasza, az ukrán parlament költségvetési bizottságának elnöke rámutatott, hogy a háború költségei folyamatosan emelkednek: 2025-ben a háború egy napja 172 millió dollárba kerül, míg 2024-ben ez az összeg körülbelül 140 millió dollár volt. A napi költség magában foglalja a katonák bérét, a fegyvereket és a csatatéren megsebesülteknek vagy az elhunytak családjának fizetett kártérítéseket – fejtette ki.

„Amíg diplomáciai megoldás nem születik, folytatnunk kell a harcot. A harc folytatásához pedig pénzre van szükségünk. A védelem pedig óriási költségekkel jár”

– hangsúlyozta Pidlasza.

Kiemelt kép: Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter (Fotó: MTI/AP/Andrij Neszterenko)