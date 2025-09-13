Négyes karambol miatt teljes útlezárás a főúton

Összeütközött négy személyautó a 6-os főúton, a Pécshez tartozó Hird határában szombat délután, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak – írták, hozzátéve: a helyszínen vannak a mentők is.

Megindult a forgalom a 6-os főúton Hirdnél

Irányonként egy-egy sávon megindult a forgalom a 6-os főút 185-ös kilométerénél Hird térségében, ahol korábban négy gépkocsi ütközött – közölte az Útinform a honlapján szombat délután.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)