Lezárták a lublini repteret drónveszély miatt, a lengyel vadászgépeket is riasztották

Riasztották a lengyel vadászgépeket és lezárták a lublini repülőteret, megelőző lépésként egy Ukrajna felől érkező drónfenyegetés miatt – írja a Reuters.

Lengyelország szombaton riasztotta a vadászgépeket és lezárta a lublini repülőteret, miután a hatóságok szerint nőtt a dróntámadások kockázata a szomszédos Ukrajnában. A hadműveletben lengyel és NATO-szövetséges repülőgépek vettek részt az ukrán határ közelében, hogy megelőző módon biztosítsák a lengyel légtér védelmét.

A Lengyel Fegyveres Erők Hadműveleti Parancsnoksága közölte: „Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légtér védelme és az állampolgárok biztonságának garantálása – különösen a veszélyeztetett térségekhez közeli területeken.” A parancsnokság szerint a műveletre három nappal azután került sor, hogy lengyel és szövetséges gépek orosz drónokat lőttek le a lengyel légtérben.

A Lengyel Légiforgalmi Ügynökség szombaton felfüggesztette a repülési műveleteket a kelet-lengyelországi Lublin repülőterén, valamint a repülőtér körüli ellenőrzött légteret is lezárta.

Bár most nem történt légtérsértés, Varsó korábban jelezte, hogy keddről szerdára virradó éjjel orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. Moszkva ezt tagadta, közölve, hogy nem Lengyelországot célozták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA-PAP/Jakub Kaczmarczyk)