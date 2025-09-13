Itt vannak a tragikus csütörtöki nap részletei, amelyen Tyler Robinson végzetes lövést adott le Charlie Kirk jobboldali aktivistára

A New York Times részletes elemzésben vezette le a gyilkos csütörtöki nap eseményeit, amikor a 22 éves Tyler Robinson egyetlen lövéssel, bestiális módon végzett Charlie Kirk konzervatív véleményvezérrel, a Turning Point USA alapítójával.

A merénylet körülményeiről egyre több részlet derül ki, amelyeket a New York Times szombati elemzésében foglalt össze. A lap a hatóságok elemzései alapján arról ír,

Robinson órákon át észrevétlenül tartózkodott a kampuszon, mielőtt végrehajtotta a támadást.

A támadó helyi idő szerint reggel 8:29-kor érkezett a kampuszra egy szürke színű, Dodge Challenger típusú autóval – csaknem négy órával a lövöldözés előtt. A biztonsági kamera-felvételek tanúsága szerint ruhát is váltott, ezzel is megtévesztve az esetleges biztonsági ellenőrzéseket. Az esemény, amelyen Kirk mintegy háromezer fő előtt tartott beszédet, nyitott volt, biztonsági ellenőrzés nem történt. A Utah Valley Egyetem rendőrfőnöke szerint mindössze hat kampuszrendőr volt jelen, és bár Kirk saját ötfős testőrséggel utazott, a tető biztonságát nem ellenőrizték.

Robinson az esemény előtt a Losee Központ épületének tetejére mászott, ahol átmászott egy alacsony falon, és leguggolt mögötte,

majd 12:23-kor leadta a gyilkos lövést Charlie Kirk nyakára.

A lövést követően a tömeg pánikba esett, a biztonságiak és a kampuszrendőrök perceken belül a helyszínre siettek. A támadó gyorsan elhagyta a tetőt, legalább 4,5 méter magasból ugrott le a földre, majd egy közeli erdős területre menekült. A fegyvert, valamint különféle feliratokkal ellátott töltényhüvelyeket később ezen a helyen találták meg.

A 33 órás hajtóvadászat után Robinson több mint 320 kilométerrel távolabb került kézre, miután egy ismerőse értesítette a hatóságokat. A gyanúsított jelenleg a Utah megyei börtönben van őrizetben. Az eset biztonsági protokollok hiányára és a nyilvános események sérülékenységére is ráirányította a figyelmet.

Kiemelt kép: Az MSNBC amerikai tévécsatorna közvetítésén mutatják a felvételeket Tyler Robinsonról, Charlie Kirk gyilkosáról (Fotó: AFP/Patrick T. Fallon)