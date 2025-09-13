Az ENSZ többségi szavazással jóváhagyta a palesztin államiság előmozdítását célzó határozatot

Az ENSZ Közgyűlése pénteken elfogadta a Franciaország és Szaúd-Arábia kezdeményezésére született határozatot, amely a palesztin államiság „visszafordíthatatlan” előmozdítását támogatja. Izrael és az Egyesült Államok élesen bírálta a döntést, a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezetet előnyben részesítő, színházi jellegű gesztusnak minősítve azt – írja a The Jerusalem Post.

A New York-i konferencia keretében pénteken az ENSZ Közgyűlése elfogadta a Franciaország és Szaúd-Arábia által benyújtott határozatot, amely a palesztin államiság előmozdítását célozza. A „New York-i Nyilatkozat a palesztin kérdés békés rendezéséről és a kétállami megoldás megvalósításáról” című dokumentumot 142 ország támogatta, 10 ország ellenezte, 12 pedig tartózkodott a szavazástól.

A határozat arra szólítja fel a palesztin hatóságot, hogy vegye át a palesztin állam vezetését a megfelelő nemzetközi támogatással, és követeli, hogy a Hamász fejezze be a Gázai övezet feletti irányítást.

A hétoldalas nyilatkozat elítéli Izrael polgári célpontok elleni támadásait, valamint a blokádot és az éhezést, amelyek súlyos humanitárius katasztrófát és védelmi válságot okoztak.

Izrael ENSZ-nagykövete, Danny Danon szerint a határozat egyoldalú, és nem jelent előrelépést a béke felé. „Ez nem diplomácia. Ez színház. Az egyetlen nyertes a Hamász… Amikor a terroristák örvendeznek, nem a békét, hanem a terror előmozdítását látjuk” – nyilatkozta.

Az Egyesült Államok hasonlóan kritikus volt: Morgan Ortagus, az amerikai ENSZ-képviselet diplomatája szerint a döntés „egy rosszul időzített, figyelemfelkeltő gesztus, amely aláássa a komoly diplomáciai erőfeszítéseket” és a Hamászt erősíti.

Franciaország külügyminisztere, Jean-Noel Barrot viszont kiemelte, hogy a határozat nemzetközi elszigeteltséget biztosít a Hamász számára. „Először fogadott el az ENSZ szöveget, amely elítéli a Hamász bűncselekményeit, és felhívja feladására és leszerelésére” – írta közösségi oldalán.

Az elmúlt két évben a palesztin államiság kérdése új lendületet kapott, mivel számos ország bírálta a gázai háborút. Izraeli vezetők élesen ellenezték az állam elismerését, arra hivatkozva, hogy az a Hamászt jutalmazná terrorizmusáért, és újabb erőszakot szülne. Bár nemzetközi szervezetek azt preferálnák, hogy a palesztin hatóság vegye át az állam vezetését,

a szervezet közel húsz éve kikerült a Gázai övezetből és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint nem lenne szerepe az övezet kormányzásában.

A határozat hangsúlyozza, hogy a gázai háborúnak azonnal véget kell érnie, és támogatja egy ideiglenes, ENSZ-felügyelet alatt álló nemzetközi stabilizációs misszió telepítését.

Kiemelt kép: Palesztin-párti tüntetők a genfi ENSZ-palotával szomszédos Nemzetek terén (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi)