„A forradalom elkezdődött!” – Százezres tömegtüntetést tartottak az illegális bevándorlás ellen Londonban, a szélsőbaloldal is felvonult

Több tízezer ember tüntetett London belvárosában Tommy Robinson „Unite the Kingdom” nevű demonstrációján, ahol a szólásszabadság és a bevándorlásellenes álláspontok kerültek középpontba – írja a Breitbart.

Tízezrek vonultak az utcákra London belvárosában szombaton a Tommy Robinson által szervezett „Unite the Kingdom” (szójáték Nagy-Britannia hivatalos nevével, magyarul az „Egyesítsük a Királyságot” vagy „Egyesíteni a Királyságot” jelentéssel lehetne visszaadni a tüntetés nevének jelentését – a szerk.) tüntetésen, amely a szólásszabadság védelmében és a tömeges bevándorlás ellen emelt szót. A megmozdulást fokozott rendőri jelenlét és szélsőbaloldali ellendemonstráció is kísérte.

Millions & millions are rising , we will honour @charliekirk11 ❤️❤️ pic.twitter.com/pBmElv44cK — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025

A demonstráció hátterében a brit kormány az a migrációs politikát érintő terve áll, amely szerint állami finanszírozás mellett szállodákban helyeznék el az illegális bevándorlókat, amelyeket sokan a helyi közösségek biztonságát és önazonosságát veszélyeztető intézkedésnek neveznek. A tiltakozásokat különösen felerősítette az Eppingben történt eset, ahol egy etióp illegális bevándorló megerőszakolt egy 14 éves lányt. Tommy Robinson a színpadon kijelentette:

„A forradalom elkezdődött! Elegünk van abból, hogy elhallgattatnak minket, elegünk van abból, hogy nézzük, ahogy a közösségeink darabokra hullanak.”

The lion is awake, the roar is deafening in London as millions take to the streets against the erosion of our free speech and against those paid to lead us, given our country’s away. No more! Patriotism is the future. The future belongs to us! pic.twitter.com/6eIRjhU12Y — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025

Hozzátette: „A csendes többség többé nem marad csendben.” A demonstráción felszólalt Laurence Fox is, aki Charlie Kirk amerikai aktivista halálára utalva így fogalmazott: „Az igazságot nem lehet elhallgattatni. A szólásszabadság mindenkit megillet, nem tesz különbséget szegény és gazdag között.”

There was a very large turnout for the ‘Unite the Kingdom’ protest. It is not possible for any more people to get into Bridge Street, Parliament Street or Whitehall. We’re working with organisers to provide exit routes for the crowds. We’d ask people to follow the organisers’… pic.twitter.com/TIT9D8pXEN — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 13, 2025

A rendőrség több mint 1600 rendőrt vezényelt ki, délután rendbontás tört ki, amelyen kilenc személyt letartóztattak.

Kiemelt kép: A „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel meghirdetett bevándorlásellenes tüntetés résztvevői Londonban 2025. szeptember 13-án (Fotó: MTI/EPA/Tayfun Salci)