Üzeneteket írt a töltényekre a Charlie Kirk-gyilkosság gyanúsítottja

A gyilkos által használt fegyver mellett lőszereket is találtak. Az egyikbe azt vésték bele, hogy „Hé, fasiszta! Kapd el!”, a másikba pedig azt, hogy „Ha ezt olvasod, meleg vagy - szétröhögöm a se**em”.

Nem sokkal azután, hogy Donald Trump bejelentette, őrizetbe vették Charlie Kirk feltételezett merénylőjét, sajtótájékoztatót tartott Spencer Cox, Utah állam republikánus kormányzója és Kash Patel, az FBI igazgatója – írja az NBC.

A FoxNews szerint az őrizetbe vett férfi bevallotta apjának, hogy ő volt a lövöldöző. A fiú apja szólt a hatóságoknak. Ezt nagyjából a kormányzó is megerősítette, és arról beszélt, hogy a 22 éves Tyler Robinson egyik családtagja azt mondta a rendőröknek, hogy a férfi az elmúlt időszakban egyre aktívabb lett politikai szempontból.

A merénylet előtt azt mondta nekik, hogy a gyűlölettel teli Kirk Utahba érkezik.

Spencer Cox szerint egy videófelvételen azonosították be Robinsont, aki szerda reggel, a merénylet előtt négy órával érkezett meg a merénylet helyszínére. A nyomozók által megtalált fegyver egy 9836-os kaliberű Mauser volt, aminek a tetejére távcsövet szereltek. A fegyver mellett lőszereket is találtak. Az egyikbe azt vésték bele, hogy „Hé, fasiszta! Kapd el!”, a másikba pedig azt, hogy „Ha ezt olvasod, meleg vagy – szétröhögöm a se**em”.

Az FBI igazgatója azt mondta, hogy

Robinsont csütörtök este 10 órakor vették őrizetbe a merénylet helyszínétől 400 kilométerre található St. George-ban.

A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott szerdai vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból. Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, valamint 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Kiemelt kép: Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista koporsóját hozzák le az amerikai alelnöki különgéprõl, miután a utahi Salt Lake Cityből induló gép a koporsót kísérő J. D. Vance amerikai alelnökkel földet ért az arizonai Phoenixben 2025. szeptember 12-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevű szervezet alapítóját szeptember 10-én lőtte agyon egy ismeretlen elkövető a Utah Valley Egyetemen tartott beszéde alatt a Utah állambeli Oremben (Fotó: MTI/AP/Ross D. Franklin)