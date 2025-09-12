Seriffhivatalban dolgozik a Charlie Kirk-gyilkosság gyanúsítottjának apja

A priusszal nem rendelkező Tyler Robinson

apja 27 éve Washington megye seriffhivatalában dolgozik, anyja pedig fogyatékkal élő emberekkel foglalkozik.

A férfinak két kisebb fiútestvére van, velük és a szüleivel élt a merénylet helyszínétől 400 kilométerre lévő Utah állambeli Washingtonban egy hatszobás házban. A Daily Mail szerint az anyja sok képet töltött fel a közösségi médiába a gyerekeiről. Az egyik képen egy M2 Browning géppuskával pózol.

Tyler Robinson a Utah Állami Egyetem ösztöndíjasa volt, de csak egy félévet töltött az egyetemen, 2021-ben. Regisztrált, párt nélküli szavazó volt, viszont az elmúlt két országos választáson nem vett részt.

A FoxNews szerint az őrizetbe vett férfi bevallotta apjának, hogy ő volt a lövöldöző. A fiú apja szólt a hatóságoknak. Ezt nagyjából a kormányzó is megerősítette, és arról beszélt, hogy a 22 éves Tyler Robinson egyik családtagja azt mondta a rendőröknek, hogy a férfi az elmúlt időszakban egyre aktívabb lett politikai szempontból.

A merénylet előtt azt mondta nekik, hogy a gyűlölettel teli Kirk Utahba érkezik.

Spencer Cox szerint egy videófelvételen azonosították be Robinsont, aki szerda reggel, a merénylet előtt négy órával érkezett meg a helyszínre. A nyomozók által megtalált fegyver egy 9836-os kaliberű Mauser volt, aminek a tetejére távcsövet szereltek. A fegyver mellett lőszereket is találtak. Az egyikbe azt vésték bele, hogy „Hé, fasiszta! Kapd el!”, a másikba pedig azt, hogy „Ha ezt olvasod, meleg vagy – szétröhögöm a se**em”.

Az FBI igazgatója azt mondta, hogy

Robinsont csütörtök este 10 órakor vették őrizetbe a merénylet helyszínétől 400 kilométerre található St. George-ban.

A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott szerdai vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból. Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, valamint 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Kapcsolódó tartalom Megnevezték a Charlie Kirk-gyilkosság gyanúsítottját

Kiemelt kép: Tyler Robinson (Fotó: Patrick T. Fallon/AFP)