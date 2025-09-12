Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás – reagált Donald Tusk Trump kijelentésére

Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás – írta Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken az X-en, Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagálva.

A kormányfő arra utalt, hogy Trump csütörtöki washingtoni sajtóértekezletén a szerdai lengyelországi légsértésre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: „Ez hiba is lehetett. De ettől függetlenül semmivel sem vagyok megelégedve, ami ezzel a helyzettel összefügg.” Hozzáfűzte: mindazonáltal „reméli, hogy ennek vége lesz”.

„Mi is azt szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás tévedés lett volna, de nem volt az, és mi tudjuk ezt” – írta pénteken a lengyel kormányfő.

Előzőleg Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en szintén úgy kommentálta az amerikai elnök szavait: „Nem, ez nem volt tévedés”.

Radoslaw Sikorski és felesége, Anne Applebaum amerikai újságíró pénteken Kijevbe látogattak, ahol Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter fogadta őket. Sikorski az X-en közzétette a kijevi lengyel nagykövetség előtt készített videófelvételt, amelyen kijelentette: azon az éjszakán, amikor „19 orosz drón repült be Lengyelország fölé, Ukrajna fölött 400 (drón) repült, és hozzá még 40 rakéta”. „Ezek nem tévedések voltak” – fűzte hozzá.

Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter pénteken az RMF FM kereskedelmi rádióban úgy ítélte meg: a többszöri légtérsértést „a Fort Trump (állandó lengyelországi amerikai bázis) létesítésére kellene kihasználni”, nem pedig arra, hogy

„Trump elnököt támadják, amint ezt Sikorski külügyminiszter teszi”.

Marcin Przydacz, a lengyel elnök külügyi államtitkára a Radio Zet kereskedelmi rádióban pénteken kiemelte: az a legfontosabb, amit Donald Trump közvetlenül Karol Nawrocki elnöknek mondott a légtérsértésekről folytatott szerdai telefonbeszélgetés során. Elmondta: tanúja volt annak, hogy Trump telefonon kijelentette: „Ha valami behatol lengyel területre, az fenyegetést jelent, és teljesen érthető, hogy semlegesíteni kell”.

Az államtitkár azt is közölte: az elnöki hivatal rendelkezésére álló információk szerint szerdára virradóan az eddigi közlésektől eltérően nem 19, hanem 21 orosz drón hatolhatott be a lengyel légtérbe. „Ezt még ellenőrizni kell, hiszen drónok korábban is berepültek Lengyelország területére, néhány, tizenvalahány másodpercre, majd visszafordultak” – tette hozzá Przydacz.

Szerdára virradóra hivatalos lengyel közlemények szerint az Ukrajna elleni orosz légitámadás közben Lengyelország légterébe berepült légi eszközök közül a felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek legalább hármat lelőttek.

Donald Tusk közölte: a drónok „jelentős része” Fehéroroszország felől repült be. A légtérsértések miatt pénteken összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki)