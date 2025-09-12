Mindennél kegyetlenebb tinilányok a svéd bandaháborúk frontvonalában

Svédországban egyre több fiatal lány belesodródik a szervezett bűnözés világába. A bűnbandák ma már nemcsak fiúkat, hanem lányokat is toboroznak bérgyilkosságokra, támadásokra és robbantásokra. A svéd ügyészség és a kormány szerint a lányok sokszor még a fiúknál is kegyetlenebbnek akarnak mutatkozni, hogy helytálljanak a bandák hierarchiájában – írja a Welt .

Egy 15 éves lány dönthetett: az ajtóra céloz, vagy az áldozat fejére. Ő a fejet választotta. Az ügyészség beszámolója szerint a lány egy 17 éves fiúval közösen vett részt egy támadásban, amelyben a sértett életveszélyes sebeket szenvedett el a nyakán, a hasán és a lábán. Az eset hátborzongató példája annak, milyen mélyen vonódnak be a fiatal lányok a svédországi bűnbandák harcaiba.

A büntethetőség határán

Svédországban a büntetőjogi felelősség alsó korhatára 15 év, ezt pedig a bűnszervezetek gátlástalanul kihasználják. Gyerekeket toboroznak titkos, titkosított csatornákon keresztül, és küldik őket lövöldözésekre vagy robbantásokra.

A svéd kormány a hét elején az Expressen című lapban jelentette be:

a koalíció javaslata szerint a büntethetőség korhatárát 13 évre csökkentenék, hogy fel tudjanak lépni a bűnbandák által gyermekekre bízott gyilkosságok és merényletek ellen.

A lányok, akik bizonyítani akarnak

Az ügyészség szerint a lányokat sokszor még keményebb próbák elé állítják, mint fiútársaikat. Ahhoz, hogy helyet szerezzenek a bűnbandák világában, bizonyítaniuk kell, hogy eltökéltebbek és könyörtelenebbek. Ez új jelenség, mert a hatóságok korábban nem tartották szem előtt a lányok ilyen típusú bűnelkövetését.

Tavaly körülbelül 280, 15 és 17 év közötti lányt vontak be nyomozásokba gyilkosság, emberölés vagy erőszakos bűncselekmények miatt. Nem tudni, hogy közülük hányan álltak közvetlen kapcsolatban bűnszervezetekkel, de a tendencia ijesztő.

A bandaháborúk háttere

A skandináv ország évek óta súlyosbodó bandaháborúkkal küzd. A bandák – amelyek tagjai nagy részben bevándorló-hátterű fiatal férfiak – a drogpiac uralmáért harcolnak. Az utcai lövöldözések és házilagos robbantások mára szinte mindennapossá váltak.

Ulf Kristersson miniszterelnök 2024 nyarán kemény hangon fogalmazott: „Egy felelőtlen bevándorláspolitika és a sikertelen integráció vezetett idáig.”

Véleménye szerint a kirekesztettség és a párhuzamos társadalmak biztosítják a táptalajt a bűnbandáknak, amelyek így gyerekeket toborozhatnak és jövőbeli gyilkosokat képezhetnek ki.

A stockholmi kormány ma már rendszerszintű fenyegetésként beszél a szervezett bűnözésről, amely aláássa a társadalom alapintézményeit – az oktatást, a helyi politikát, a bíróságokat és a fiatalkorúak börtöneit is.

Áldozatok és elkövetők egyszerre

A svéd igazságügyi miniszter, Gunnar Strömmer szerint a lányok szerepét eddig félreértették. „Gyakran csak áldozatként láttuk őket, de részvételük a bűnözői körökben sokkal elterjedtebb, mint korábban gondoltuk.”

A KSAN nevű ernyőszervezet már márciusban figyelmeztetett: a lányok lehetnek a bűnözés motorjai is, elősegíthetik a bandák működését, miközben maguk is veszélyeztetett áldozatok.

A kutatás szerint sokuk drogfüggő, és súlyos, kezeletlen traumákkal él. Kétharmaduk szexuális erőszak áldozata is volt.

Így válnak egyszerre sérülékennyé és veszélyessé, miközben a bandák világában bizonyítaniuk kell: ők is hajlandók a legbrutálisabb tettekre.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)