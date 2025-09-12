Minden talpalatnyi területét megvédi a NATO – jelentette ki a német vezérkari főnök

Németország elkötelezett abban, hogy „minden talpalatnyi területet” megvédjenek a NATO-ban – jelentette ki Carsten Breuer német vezérkari főnök pénteken Litvániában arra reagálva, hogy orosz drónok megsértették Lengyelország légterét.

„A lengyel légtér Oroszország általi legutóbbi megsértése ismételten rámutat arra, hogy milyen fontos az elkötelezettségünk. Részvételünk a NATO keleti szárnyának védelmében bizonyosra vehető, készek vagyunk megvédeni minden talpalatnyi szövetséges területet” – hangsúlyozta Breuer.

A német kormány csütörtökön bejelentette, hogy a német hadsereg „kiterjeszti és növeli” légi támogatását Lengyelország fölött, hozzájárulva a NATO keleti szárnyának biztonságát erősítő európai erőfeszítésekhez.

A vezérkari főnök a német vezetéssel a balti régióban zajló Quadriga-2025 hadgyakorlaton tett látogatást. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy realisztikus logisztikai támogatási forgatókönyveket készítettek elő a részt vevő csapatok számára egy potenciális konfliktus esetére, és ez az első alkalom, hogy ilyen léptékű gyakorlatot hajtanak végre.

Pénteken Fehéroroszország és Oroszország is elindította saját hadgyakorlatát, amely Zapad-2025 néven zajlik mindkét ország területén, valamint a Balti- és a Barents-tengeren.

Kiemelt kép: A NATO kifeszített zászlaja a lettországi Adazi település közelében (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)